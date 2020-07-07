Немецкие депутаты незаконно посетили Крым вместе с французскими парламентариями – посольство

Несколько немецких депутатов в начале июля незаконно посетили Крым вместе с депутатами Европарламента от Франции.

Об этом сообщило в Twitter посольство Германии в Украине.

"К сожалению, мы узнали, что немецкие депутаты также принимали участие в визите. Мы тоже хотим подчеркнуть: это была частная поездка. Позиция федерального правительства остается неизменной: мы не признаем аннексию Крыма, которая нарушает международное право", – сказано в сообщении, к которому прикреплен пост представительства ЕС в Украине с комментарием о поездке французских депутатов в Крым.

На жаль, ми тим часом дізналися, що також * депутати взяли участь у візиті. Ми теж хочемо наголосити: це була приватна поїздка.

Позиція Федерального уряду залишається непохитною. Ми не визнаємо анексію Криму, яка порушує міжнародне право. #CrimeaIsUkraine #КримЦеУкраїна https://t.co/Kpl2j4j2ap — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) July 7, 2020

30 июня сообщалось, что делегация французских депутатов Европарламента планирует посетить оккупированный Россией Крым с трехдневным визитом. Глава "комитета крымского парламента" по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что члены делегации планируют в качестве экспертов посетить избирательные участки в Ялте и Симферополе и оценить голосование по поправкам в конституцию Российской Федерации.

Посольство Франции заявило, что это была личная инициатива депутатов.

Посещали ли немецкие депутаты участки, посольство не уточняет.