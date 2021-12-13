"Одна из основных целей российских спецслужб". Саакашвили считает уголовное дело против его соратника Лорткипанидзе "прямым российским заказом"

Лорткипанидзе обвиняют в том, что он помог Саакашвили пересечь границу Грузии Фото: 1tv.od.ua (архив)

Саакашвили напомнил, что Лорткипанидзе работал не только в Грузии, но и в Украине, и заявил, что он был "первым начальником полиции области, который не брал взяток".

"Именно он предотвратил российские диверсии в Одессе. Он является генералом и высокопоставленным должностным лицом украинской полиции и Службы безопасности Украины. Самое главное, что он провел ряд очень успешных операций как в Грузии, так и в Украине против российской разведки и считается одной из основных целей российских спецслужб", – заявил Саакашвили.

По словам политика, он "не очень удивлен, что правительство, которое не обнаруживало никаких российских агентов за девять лет", предъявило Лорткипанидзе обвинения.

"Я считаю это прямым российским приказом клептократического правления [экс-главы правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины] Иванишвили", – заявил бывший президент.