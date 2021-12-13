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"Одна из основных целей российских спецслужб". Саакашвили считает уголовное дело против его соратника Лорткипанидзе "прямым российским заказом"

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Лорткипанидзе обвиняют в том, что он помог Саакашвили пересечь границу Грузии
Лорткипанидзе обвиняют в том, что он помог Саакашвили пересечь границу Грузии
Фото: 1tv.od.ua (архив)

Экс-президент Грузии, гражданин Украины Михаил Саакашвили считает, что уголовное дело против экс-заместителя министра внутренних дел Грузии, экс-начальника полиции Одесской области Георгия Лорткипанидзе возбудили под влиянием России. Заявление Саакашвили было опубликовано 10 декабря в его Facebook.

Саакашвили напомнил, что Лорткипанидзе работал не только в Грузии, но и в Украине, и заявил, что он был "первым начальником полиции области, который не брал взяток".

"Именно он предотвратил российские диверсии в Одессе. Он является генералом и высокопоставленным должностным лицом украинской полиции и Службы безопасности Украины. Самое главное, что он провел ряд очень успешных операций как в Грузии, так и в Украине против российской разведки и считается одной из основных целей российских спецслужб", – заявил Саакашвили.

По словам политика, он "не очень удивлен, что правительство, которое не обнаруживало никаких российских агентов за девять лет", предъявило Лорткипанидзе обвинения.

"Я считаю это прямым российским приказом клептократического правления [экс-главы правящей партии "Грузинская мечта" Бидзины] Иванишвили", – заявил бывший президент. 

https://www.facebook.com/SaakashviliMikheil/posts/445501630278773

Контекст:

Лорткипанидзе с 1994-го по 2005 год работал в контрразведке министерства государственной безопасности Грузии. С 2007-го по 2013 год, в период президентства Саакашвили, занимал должность замминистра внутренних дел. В 2015 году он получил украинское гражданство и  с июня 2015-го по ноябрь 2016 года возглавлял управление МВД в Одесской области. 

10 декабря 2021 года Генпрокуратура Грузии сообщила о возбуждении уголовного дела против Лорткипанидзе за оказание помощи Саакашвили в незаконном пересечении государственной границы Грузии.

Саакашвили  в 2004–2013 годах занимал пост президента Грузии два срока подряд. Вскоре после ухода с поста президента он покинул страну. В Грузии в отношении него вынесено несколько приговоров и  расследуют ряд уголовных дел.

В 2015–2016 годах Михаил Саакашвили возглавлял Одесскую облгосадминистрацию. С июня 2020 года Саакашвили находится в должности главы Исполнительного комитета реформ Украины. У него есть украинское гражданство. 

1 октября политик сообщил о возвращении в ГрузиюВ министерстве внутренних дел Грузии поначалу заявляли, что он не пересекал государственную границу страны, но в тот же день премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили в стране и задержан. Прокуратура Грузии завела против политика еще одно уголовное дело по факту незаконного пересечения границы. 

По данным грузинских СМИ, Саакашвили прибыл в Грузию из Украины, прячась в трейлере, который пересек границу Грузии на пароме, прибывшем в Поти.

Саакашвили объявил голодовку, которую держал 50 дней и прекратил после перевода в военный госпиталь в Гори, где сейчас находится. 

Теги: Грузия, Михаил Саакашвили, спецслужбы, Гиорги Лорткипанидзе, обвинение, уголовное дело, задержание Саакашвили в Грузии
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