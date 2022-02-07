"Отчитываются бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа". СМИ сообщили о совещаниях в правительстве РФ по готовности к санкциям

По данным СМИ, первый вице-премьер Андрей Белоусов проводил совещания по итогам стресс-тестов российских компаний и системно значимых банков.
Стресс-тесты, или так называемые учения, предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования. Об их итогах якобы уже отчитались представители реального и финансового сектора экономики, а также инфраструктурных компаний, среди которых "Почта России", "Аэрофлот" и "Российские железные дороги".
Один из собеседников The Bell рассказал, что на совещаниях "отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа".
Другой сообщил, что в случае, если будет введено ограничение на конвертацию рубля в доллар, евро или британский фунт, у РФ будет проблема с рефинансированием внешнего долга.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января 2022 года, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
Президент США Джо Байден говорил, что российские банкам, в случаев вторжения, "не смогут иметь дело с долларом". 31 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США подготовили санкции в отношении ряда лиц из российской элиты в случае дальнейших шагов России по нападению на Украину.
Также санкции готовят Великобритания и ЕС.
28 января президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что ситуация на границе не более напряженная, чем в начале 2021 года, а высказывания западных лидеров о скорой войне вредят украинской экономике.
3 февраля в Белом доме заявили, что больше не будут называть вероятное вторжение России в Украину "неизбежным". 6 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ по состоянию на сегодня оценивается как низкая.