"Отчитываются бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа". СМИ сообщили о совещаниях в правительстве РФ по готовности к санкциям

По данным СМИ, в правительстве РФ прошли совещания о подготовке к санкциям, которые могут ввести за вторжение в Украину Фото: depositphotos.com

По данным СМИ, первый вице-премьер Андрей Белоусов проводил совещания по итогам стресс-тестов российских компаний и системно значимых банков.

Стресс-тесты, или так называемые учения, предполагали отключение от SWIFT, запрет на поставку западного программного оборудования, серверов, чипов и другого высокотехнологичного оборудования. Об их итогах якобы уже отчитались представители реального и финансового сектора экономики, а также инфраструктурных компаний, среди которых "Почта России", "Аэрофлот" и "Российские железные дороги".

Один из собеседников The Bell рассказал, что на совещаниях "отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят – катастрофа".

Другой сообщил, что в случае, если будет введено ограничение на конвертацию рубля в доллар, евро или британский фунт, у РФ будет проблема с рефинансированием внешнего долга.