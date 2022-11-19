ГОРДОН
 
 
МИР

Президент Азербайджана заявил о готовности к контактам с армянами Карабаха, но назвал условия

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Азербайджан стремится к миру, но в то же время хотел вернуть свои территории Алиев
Азербайджан стремится к миру, но в то же время хотел вернуть свои территории – Алиев
Фото: ЕРА

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская сторона готова налаживать отношения с армянским населением Нагорного Карабаха. Об этом 19 ноября сообщает JAMnews.

На встрече со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем, представителями Европейского союза и стран – членов "Восточного партнерства" Алиев проинформировал о подготовке переговорного процессе с Арменией.

По его словам, официальный Баку ждет контакта с "населением" Карабаха, но не намерен взаимодействовать с армянским бизнесменом Арменом Варданяном, который недавно занял должность главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Мы готовы говорить об этом с армянами, проживающими в Карабахе, но не с такими людьми, как сосланный Москвой Варданян, набивший карманы миллиардами, украденными у российского народа. Он был отправлен туда из Москвы с очень четкой повесткой дня", – заявил Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан стремится к миру, но в то же время хотел вернуть свои территории.

"Мы слышали эти месседжи на протяжении всех лет, пока продолжалась оккупация. Но они не были искренними. Мы также желали мира, но хотели возвращения наших земель. А они хотели мира, не возвращая земли. Разница была в этом", – подчеркнул Алиев.

Контекст:

Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.

Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана. Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".

13 сентября Эммануэль Макрон заявил, что Франция поднимет вопрос конфликта Армении и Азербайджана в Совете Безопасности ООН.

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.

В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, подчеркнув, что в Ереване будут делать выводы. 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из ОДКБ.

Теги: Армения, Азербайджан, Нагорный Карабах, переговоры, Ильхам Алиев, Евросоюз
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
Бабкин сообщил, что вернулся вместе с женой в Украину из Германии
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
"Знову розквітне Херсон, і люди – красиві та добрі люди тоді запанують у ньому". Серга выступил перед жителями освобожденного города. Видео
  "Эта песня для меня как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
  "Эта песня для меня – как наслаждение". Kola презентовала авторскую композицию о расставании. Видео
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
Род Стюарт вышел на сцену в костюме цвета украинского флага и посвятил украинцам свою песню
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
"Королева беспредела". Данилко во время зажигательного танца в автобусе поцеловал Белоконь в губы. Видео
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
Приходько о Lobode: Угомоните эту женщину кто-нибудь. У нее серьезные психологические отклонения
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
"Четыре подхода". 33-летняя Мишина показала упражнение для плоского и красивого живота
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Спевшей "Червону калину" "Миссис Крым 2022" отказали в гражданстве РФ
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Сестра Ефросининой назвала лучшую вещь, которую женщина может носить
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
Жена Цекало пожаловалась на отсутствие внимания
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Лучше отпустить человека, который выразил желание жить без меня". Вторая жена Остапчука ответила на вопрос о расставании
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Первое, что услышал от людей на улице: "Нам надо выговориться". Шуров выступил в центре освобожденного Херсона. Фото, видео
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
"Никто так и не крикнул: "Россия!" Макаревич рассказал, как в кубинском баре приветствовали публику из разных стран мира
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
Никитюк показала доказательство непобедимости украинцев
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Какие уставшие глаза у нашего генерала". Потап опубликовал селфи с Залужным
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
"Оставаться ради детей не ок". Новый бойфренд Дорофеевой назвал причину развода со второй женой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Тут он мне передает записку: "Арбуза не будет". Зеленский рассказал, почему он так и не попробовал херсонский арбуз (289669)
2
"Я очень себя виню". Жена Павлика озвучила диагноз их полуторагодовалого сына (199572)
3
"90 процентов показали себя, как трусы и никчемные черви". Анатолий Анатолич высказался о российском шоу-бизнесе (87187)
4
"Когда в семье не без уродов, а все уроды", "Так на маму похож". Гордон показал шуточное фото Путина (77097)
5
"Горячо". 64-летняя Мадонна в нижнем белье развела ноги и показала себя в огне (70200)
6
40-летняя Мейхер надела прозрачную блузку. Фото (53064)
7
"Наташа, рад, что ты с нами". Лидер группы "Ногу свело!" отреагировал на высказывание Ветлицкой о своем новом антивоенном клипе (49936)
8
"Какая хорошенькая". 53-летняя Лопес показала, как выглядела в откровенных нарядах 20 лет назад (48957)
 
 
 
 