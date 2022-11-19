Президент Азербайджана заявил о готовности к контактам с армянами Карабаха, но назвал условия

На встрече со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем, представителями Европейского союза и стран – членов "Восточного партнерства" Алиев проинформировал о подготовке переговорного процессе с Арменией.
По его словам, официальный Баку ждет контакта с "населением" Карабаха, но не намерен взаимодействовать с армянским бизнесменом Арменом Варданяном, который недавно занял должность главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.
"Мы готовы говорить об этом с армянами, проживающими в Карабахе, но не с такими людьми, как сосланный Москвой Варданян, набивший карманы миллиардами, украденными у российского народа. Он был отправлен туда из Москвы с очень четкой повесткой дня", – заявил Алиев.
Он подчеркнул, что Азербайджан стремится к миру, но в то же время хотел вернуть свои территории.
"Мы слышали эти месседжи на протяжении всех лет, пока продолжалась оккупация. Но они не были искренними. Мы также желали мира, но хотели возвращения наших земель. А они хотели мира, не возвращая земли. Разница была в этом", – подчеркнул Алиев.
Боевые действия на границе Армении и Азербайджана обострились 13 сентября. Стороны обвинили друг друга в совершении обстрелов.
Ереван обратился к России, Совету Безопасности ООН и Организации Договора о коллективной безопасности. Однако в ОДКБ заявили, что организация не намерена отправлять военный контингент на границу Армении и Азербайджана. Позже в Азербайджане заявили, что "все надлежащие задачи и поручения выполнены".
13 сентября Эммануэль Макрон заявил, что Франция поднимет вопрос конфликта Армении и Азербайджана в Совете Безопасности ООН.
Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил 15 сентября, что благодаря участию международного сообщества удалось достичь соглашения между Арменией и Азербайджаном о прекращении огня. В ходе конфликта обе стороны заявили о более чем 200 погибших военнослужащих.
В Армении выразили недовольство реакцией ОДКБ на обострение конфликта с Азербайджаном, подчеркнув, что в Ереване будут делать выводы. 18 сентября в Ереване прошла акция протеста, участники которой требовали выхода Армении из ОДКБ.