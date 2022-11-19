Президент Азербайджана заявил о готовности к контактам с армянами Карабаха, но назвал условия

Азербайджан стремится к миру, но в то же время хотел вернуть свои территории – Алиев Фото: ЕРА

На встрече со специальным посланником Европейского союза по "Восточному партнерству" Дирком Шубелем, представителями Европейского союза и стран – членов "Восточного партнерства" Алиев проинформировал о подготовке переговорного процессе с Арменией.

По его словам, официальный Баку ждет контакта с "населением" Карабаха, но не намерен взаимодействовать с армянским бизнесменом Арменом Варданяном, который недавно занял должность главы правительства непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

"Мы готовы говорить об этом с армянами, проживающими в Карабахе, но не с такими людьми, как сосланный Москвой Варданян, набивший карманы миллиардами, украденными у российского народа. Он был отправлен туда из Москвы с очень четкой повесткой дня", – заявил Алиев.

Он подчеркнул, что Азербайджан стремится к миру, но в то же время хотел вернуть свои территории.

"Мы слышали эти месседжи на протяжении всех лет, пока продолжалась оккупация. Но они не были искренними. Мы также желали мира, но хотели возвращения наших земель. А они хотели мира, не возвращая земли. Разница была в этом", – подчеркнул Алиев.