РФ начала войну ради новых территорий и "стирания Украинского государства с карты мира" – Госдеп

Он отверг утверждение, озвученное одним из журналистов, что РФ начала полномасштабное вторжение, почувствовав угрозу в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, Альянс был открыт к диалогу с Москвой и "приветствовал бы его".
"Мы всегда четко заявляли, что НАТО – это оборонительный союз, и в месяцы, предшествовавшие войне, мы четко заявляли, что если Россия захочет обсудить законные проблемы безопасности в Европе, мы будем приветствовать обсуждение этих проблем, сохраняя, конечно, при этом политику "открытых дверей", – сказал Миллер.
Спикер Госдепа отметил, что США с самого начала были понятны намерения страны-агрессора в отношении Украины.
"Мы обнародовали ряд сведений, предшествовавших войне, и они, как я полагаю, подтверждают это. И нам по-прежнему ясно, что Россия начала эту войну по одной причине – территориальные приобретения и стирание Украинского государства с карты мира. Поэтому мы никогда не считали, что эта война была связана с НАТО", – подытожил он.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
18 января 2022 года в Белом доме сообщили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину.