РФ начала войну ради новых территорий и "стирания Украинского государства с карты мира" – Госдеп

Госдеп США: Эта война никогда не была связана с НАТО Фото: ЕРА

Он отверг утверждение, озвученное одним из журналистов, что РФ начала полномасштабное вторжение, почувствовав угрозу в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, Альянс был открыт к диалогу с Москвой и "приветствовал бы его".

"Мы всегда четко заявляли, что НАТО – это оборонительный союз, и в месяцы, предшествовавшие войне, мы четко заявляли, что если Россия захочет обсудить законные проблемы безопасности в Европе, мы будем приветствовать обсуждение этих проблем, сохраняя, конечно, при этом политику "открытых дверей", – сказал Миллер.

Спикер Госдепа отметил, что США с самого начала были понятны намерения страны-агрессора в отношении Украины.

"Мы обнародовали ряд сведений, предшествовавших войне, и они, как я полагаю, подтверждают это. И нам по-прежнему ясно, что Россия начала эту войну по одной причине – территориальные приобретения и стирание Украинского государства с карты мира. Поэтому мы никогда не считали, что эта война была связана с НАТО", – подытожил он.