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РФ начала войну ради новых территорий и "стирания Украинского государства с карты мира" – Госдеп

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Госдеп США: Эта война никогда не была связана с НАТО
Госдеп США: Эта война никогда не была связана с НАТО
Фото: ЕРА

Развязанная Россией война в Украине не спровоцирована потенциальным расширением НАТО. Об этом спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил 11 июля на пресс-брифинге, расшифровка которого опубликована на сайте Госдепа.

Он отверг утверждение, озвученное одним из журналистов, что РФ начала полномасштабное вторжение, почувствовав угрозу в случае вступления Украины в НАТО. По его словам, Альянс был открыт к диалогу с Москвой и "приветствовал бы его". 

"Мы всегда четко заявляли, что НАТО – это оборонительный союз, и в месяцы, предшествовавшие войне, мы четко заявляли, что если Россия захочет обсудить законные проблемы безопасности в Европе, мы будем приветствовать обсуждение этих проблем, сохраняя, конечно, при этом политику "открытых дверей", – сказал Миллер.

Спикер Госдепа отметил, что США с самого начала были понятны намерения страны-агрессора в отношении Украины.

"Мы обнародовали ряд сведений, предшествовавших войне, и они, как я полагаю, подтверждают это. И нам по-прежнему ясно, что Россия начала эту войну по одной причине – территориальные приобретения и стирание Украинского государства с карты мира. Поэтому мы никогда не считали, что эта война была связана с НАТО", – подытожил он.

Контекст:

17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогам в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

18 января 2022 года в Белом доме сообщили, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину.

Теги: НАТО, Госдепартамент США, агрессия, война России против Украины, Мэтью Миллер
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