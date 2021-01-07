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Российский трубоукладчик вернулся в зону достройки "Северного потока – 2"

Российский трубоукладчик "Академик Черский" отправился в исключительную экономическую зону Дании, где проводятся работы по достройке газопровода "Северный поток – 2".

В декабре завершили строительство отрезка "Северного потока 2" в Германии
В декабре завершили строительство отрезка "Северного потока – 2" в Германии
Фото: EPA

Российский трубоукладчик "Академик Черский", который провел месяц у берегов Калининграда, вернулся к месту строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом 6 января сообщило агентство РБК, ссылаясь на данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.

"Коммерсантъ" отмечал, что трубоукладчик прибыл в исключительную экономическую зону Дании – там находится последний недостроенный отрезок газопровода.

Как отмечает РБК, трубоукладчик находился в режиме ограниченной маневренности. В его сторону направлялись суда снабжения "Умка" и Errie, об этом свидетельствовали данные мониторингового ресурса Vesselfinder.

В агентстве также отметили, что на рейде немецкого порта Мукран, где хранятся трубы для достройки "Северного потока – 2", находится судно снабжения "Иван Сидоренко".

"Академик Черский" вместе с другим российским судном "Фортуна" принялся за достройку "Северного потока – 2" 5 декабря. Ранее этими работами занималась швейцарская компания Allseas, но она отозвала свои корабли из-за санкций США. 9 декабря "Академик Черский" покинул зону достройки "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд м³ газа в год. Сообщалось, что стоимость проекта – €9,9 млрд. По состоянию на декабрь 2019 года было достроено 93,5% газопровода, сообщал официальный представитель оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG – Йенс Мюллер.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают "Северный поток – 2" угрозой для энергетической безопасности Европы.

11 декабря 2020  года строительство газопровода возобновили. В тот же день Сенат США вслед за Палатой представителей поддержал проект оборонного бюджета страны на 2021 год, который предусматривает ужесточение санкций против "Северного потока – 2", однако американский президент Дональд Трамп ветировал его. В Конгрессе США "легко отклонили вето" Трампа. "За" проголосовал 81 сенатор, "против" – 13. 

Избранный президент США Джо Байден, по данным СМИ, занял жесткую позицию по "Северному потоку – 2". Он хочет навсегда остановить этот проект, писала немецкая газета Bild. Путин надеется, что администрация Байдена не станет препятствовать достройке газопровода.

Немецкое агентство dpa 28 декабря сообщило о завершении работ по строительству участка трубопровода "Северный поток – 2" протяженностью 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии.

Теги: Россия, Дания, строительство, газопровод, Северный поток – 2
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