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Шойгу заявил, что военнослужащих российской армии массово вакцинируют от коронавируса

До конца года от коронавируса будет привито 80 тыс. российских военнослужащих, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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Вакцинировать российских военных поручил Путин
Вакцинировать российских военных поручил Путин
Фото: depositphotos.com

Более 400 тыс. военнослужащих в РФ будут привиты от коронавируса, заявил министр обороны Сергей Шойгу. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, такое поручение дал президент РФ.

На данный момент привито уже более 2,5 тыс. военнослужащих, планируется, что до конца года это число возрастет до 80 тыс.

Шойгу рассказал, что российские военные проводят исследования по использованию для лечения коронавирусной инфекции плазмы вакцинированных военнослужащих с высоким титром антител. Он утверждает, что такая методика уже показала эффективность при тяжелых формах заболевания.

Глава минобороны уверяет, что в последние две недели в российской армии сформировалась устойчивая тенденция к снижению числа инфицированных военнослужащих по отношению к количеству выздоровевших.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В России по состоянию на 27 ноября COVID-19 заболело 2,215 млн человек, умерло 38 558 тыс. человек, выздоровело 1,712 млн.

О регистрации первой в мире вакцины от коронавирусной инфекции – "Спутник V" – президент РФ Владимир Путин заявил в августе. По его словам, вакцина, разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки.

Руководитель научной экспертизы российского проекта Inbio Ventures Илья Ясный считает, что регистрация российской вакцины против коронавируса противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Он указывал, что препарат был зарегистрирован после испытания на нескольких десятках человек, а финальная стадия клинических исследований не проводилась. В США считают российскую вакцину недоработанной.

На сегодняшний день, по данным ВОЗ (.pdf), в мире проходят испытания 48 вакцин-кандидатов против коронавируса, ни одна из них пока не одобрена. Среди кандидатов – вакцины BNT162b2 и mRNA-1273. Первую разработала американская фармацевтическая компания Pfizer совместно с немецкой биотехнологической компанией BioNTech. По информации разработчиков, ее эффективность составляет 95%. Вторую вакцину испытывает американская компания Moderna. Как сообщили в компании, препарат показал эффективность 94,5%.

Теги: Россия, армия, Сергей Шойгу, военнослужащий, вакцина, коронавирус
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