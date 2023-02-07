Шустер о Саакашвили: То, что с ним происходит, – месть Путина. Надо поднимать вопрос на уровень G7

"Это очень правильно, потому что они реально издеваются над ним. [...] Мы точно понимаем (не знаю, все ли), что то, что происходит с Саакашвили, – это месть [президента РФ Владимира] Путина. Это даже не грузинская месть, хотя, конечно, есть люди в Грузии, которые хотели бы отомстить (тот же премьер-министр Грузии [Ираклий Гарибашвили]), – он проводил реформы очень энергично, естественно, много врагов создал себе, это само собой разумеется", – сказал Шустер.

Он считает, что речь идет уже не об издевательстве над отдельно взятым человеком, а о том, что "происходит издевательство над Западом".

"То, что они делают с Саакашвили, – это издевательство над всем цивилизованным миром. Это даже словами не опишешь. То есть они реально его убивают. Знаете, как говорили в средние века, когда брали в плен иногда или когда сажали? "Нет, ты будешь меня умолять, чтобы я тебя убил, так тебе будет плохо". Вот что они делают с Саакашвили – они применяют именно эти методы", – заявил Шустер.

По словам телеведущего, для спасения грузинского политика уже недостаточно будет, если президент США Джо Байден "стукнет по столу", – вопрос необходимо выносить на более высокий уровень.

"Я думаю, что надо поднимать уже на новый уровень, не знаю, на уровень G7, "Большой семерки", надо какие-то санкции вводить против Грузии. Надо угрожать уже санкциями, потому что это издевательство над человечеством. [...] Думаю, по-настоящему уже санкционный режим надо вводить. Как можно так себя вести?" – сказал он.

Шустер подчеркнул, что происходящее с Саакашвили "показывает еще раз, что [происходит] у людей с мышлением Путина, с образом действий как у Путина".

"Происходящее с Саакашвили – истинное лицо того, что называется путинизм. Вот так [поступают] со своими противниками, даже людьми, которые тебе несимпатичны, вот так – в камеру и давай пытать", – объяснил он.

Телеведущий считает, что спасение Саакашвили – "это дело чести для Запада".

Саакашвили назывет себя "личным узником Путина".