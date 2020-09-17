"Совсем свихнулся". Аваков отреагировал на слова Лукашенко о причастности Украины к митингам в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября обратился к народами Украины, Польши и Литвы с призывом не дать "безумным политикам развязать войну". В ответ на это министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что белорусский лидер несет чушь и свихнулся на власти.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Так он отреагировал в Facebook на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко о "безумных украинских политиках".

"Лукашенко, похоже, совсем свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого. Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у [президента России Владимира] Путина. Но если кто-то сходит с ума – не значит, что все должны действовать так же! Мы думаем об Украине и желаем только мира и процветания Беларуси", – отметил он.

Министр подчеркнул, что народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств.

"Так что попейте водички, господин Лукашенко, успокойтесь. Украинцы – друзья белорусам. Не манипулируйте, обвиняя соседей. Поищите бревно в своем глазу", – добавил Аваков.

17 сентября Лукашенко заявил, что Беларусь закрывает границу с Литвой и Польшей, а границу с Украиной "усилят".

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко обвиняет оппозицию в попытке захвата власти и считает, что акции протеста финансируются западными странами. По его словам, Украина вместе с США, Польшей, Литвой и Чехией 10 лет готовилась "к нынешнему времени "Ч".