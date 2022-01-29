Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2022

Тихановскую уже выдвигали на получение Нобелевской премии мира в 2021 году Фото: EPA

"Норвежские парламентарии Вервик Булестад и Харек Элвенес выдвинули Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу", – написал Вячорка.

Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4 — Franak Via * orka (@franakviacorka) January 28, 2022

Булестад – руководитель норвежской Христианско-демократической партии, а Элвенес представляет Консервативную партию Норвегии.

В 2021 году Тихановскую также выдвигали на получение Нобелевской премии мира, но получили ее филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.