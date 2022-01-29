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Тихановскую выдвинули на Нобелевскую премию мира 2022

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Тихановскую уже выдвигали на получение Нобелевской премии мира в 2021 году
Тихановскую уже выдвигали на получение Нобелевской премии мира в 2021 году
Фото: EPA

Лидер белорусской оппозиции, экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выдвинута на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. Об этом сообщил в Twitter 28 января ее советник Франак Вячорка.

"Норвежские парламентарии Вервик Булестад и Харек Элвенес выдвинули Светлану Тихановскую на получение Нобелевской премии мира в 2022 году. Это признание для всех белорусов, которые продолжают бороться за свободу", – написал Вячорка.

Булестад – руководитель норвежской Христианско-демократической партии, а Элвенес представляет Консервативную партию Норвегии.

В 2021 году Тихановскую также выдвигали на получение Нобелевской премии мира, но получили ее филиппино-американская журналистка и писательница Мария Ангелита Ресса и главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Контекст:

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается лицам и организациям, внесшим выдающийся вклад в укрепление мира. Вручается с 1901 года.

В 2021 году Нобелевский комитет получил более 300 заявок на премию мира. Имена номинантов и информацию о них комитет премии не имеет права разглашать в течение 50 лет, но лица, выдвигающие кандидатов, могут сообщить об этом. Так стало известно что на премию в том году выдвинули премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и кронпринца Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заида за подписание мирного соглашения между странами. Также номинантами стали российский оппозиционер Алексей Навальный, участница кампании по борьбе с изменением климата Грета Тунберг, экс-президент США Дональд Трамппрезидент РФ Владимир Путин и движение Black Lives Matter.

В 2020 году Нобелевскую премию мира получила Всемирная продовольственная программа, в 2019 – премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, в 2018 – врач из Демократической Республики Конго Денис Муквеге и бывшая пленница ИГИЛ, правозащитница Надя Мурад за борьбу с сексуальным насилием в военных конфликтах.

Теги: Беларусь, оппозиция, Нобелевская премия, Норвегия, Светлана Тихановская
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