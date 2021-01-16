Трамп хотел принять участие в штурме Капитолия, но его отговорили – Reuters

Агенты Секретной службы США сказали президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу, что не смогут гарантировать его безопасность в случае, если он вместе с протестующими пойдет к Капитолию; Трамп согласился с их доводами и смотрел штурм здания Конгресса США по телевизору, пишет Reuters.

Президент США Дональд Трамп хотел присоединиться к радикально настроенной толпе, которая собралась 6 января на Капитолийском холме, выяснило агентство Reuters.

По данным источников агентства, Трамп хотел лично пойти в Капитолий, чтобы продемонстрировать свое недовольство в Конгрессе, который начал процедуру подтверждения победы демократа Джо Байдена на выборах президента США.

Секретная служба США настойчиво предупреждала Трампа, что агенты не смогут гарантировать его безопасность в случае, если он пойдет на этот шаг, рассказали Reuters два собеседника, знакомые с ситуацией.

Трамп в итоге уступил и смотрел, как протестующие штурмовали Капитолий, по телевизору из Белого дома, сообщило агентство. О том, что Трамп обещал пойти за митингующими, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждал и CNN.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". Теперь вопрос об импичменте должен рассмотреть Сенат США.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды (первый раз – еще в 2019 году). До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.