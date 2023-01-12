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В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты страны Дмитриева

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Дмитриев говорил об "огромном списке" статей, по которым он проходит в деле
Дмитриев говорил об "огромном списке" статей, по которым он проходит в деле
Фото: Андрей Дмитриев / Facebook

Экс-кандидат в президенты Беларуси на выборах 2020 года, сопредседатель ликвидированного властями движения "Говори правду" Андрей Дмитриев задержан белорусскими силовиками. Об этом "Медиазоне Беларусь" сообщила 11 января его коллега.

Издание не располагает подробностями задержания.

По данным портала "Зеркало", Дмитриев находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Не отвечает ни его телефон, ни телефон экс-кандидата на выборах президента Беларуси 2015 года, соратницы Дмитриева Татьяны Короткевич, отмечает издание.

В августе 2021 года Дмитриева уже задержывали. Политик рассказывал, что он отводил детей в школьный лагерь, у школьных ворот к нему подошли силовики, представились, провели в машину и отвезли домой на обыск, в ходе которого изъяли компьютеры и телефоны. Он говорил, что его допрашивали, а "список статей огромный, их все запомнить невозможно, да и сегодня это такое дело – статья туда, статья сюда".

Контекст:

Выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти в стране с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. Несогласные с результатами голосования с тех пор устраивают массовые акции протеста.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые протесты в Беларуси прекратились. Силовики продолжают задержания активистов и журналистов оппозиционных изданий. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов"

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, задержание, Андрей Дмитриев
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