В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты страны Дмитриева

Издание не располагает подробностями задержания.
По данным портала "Зеркало", Дмитриев находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Не отвечает ни его телефон, ни телефон экс-кандидата на выборах президента Беларуси 2015 года, соратницы Дмитриева Татьяны Короткевич, отмечает издание.
В августе 2021 года Дмитриева уже задержывали. Политик рассказывал, что он отводил детей в школьный лагерь, у школьных ворот к нему подошли силовики, представились, провели в машину и отвезли домой на обыск, в ходе которого изъяли компьютеры и телефоны. Он говорил, что его допрашивали, а "список статей огромный, их все запомнить невозможно, да и сегодня это такое дело – статья туда, статья сюда".
Выборы в Беларуси прошли 9 августа 2020 года. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти в стране с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской. Несогласные с результатами голосования с тех пор устраивают массовые акции протеста.
Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявили о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.
23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.
В 2021 году массовые протесты в Беларуси прекратились. Силовики продолжают задержания активистов и журналистов оппозиционных изданий. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов".