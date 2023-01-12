В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты страны Дмитриева

Дмитриев говорил об "огромном списке" статей, по которым он проходит в деле Фото: Андрей Дмитриев / Facebook

Издание не располагает подробностями задержания.

По данным портала "Зеркало", Дмитриев находится в изоляторе на Окрестина в Минске. Не отвечает ни его телефон, ни телефон экс-кандидата на выборах президента Беларуси 2015 года, соратницы Дмитриева Татьяны Короткевич, отмечает издание.

В августе 2021 года Дмитриева уже задержывали. Политик рассказывал, что он отводил детей в школьный лагерь, у школьных ворот к нему подошли силовики, представились, провели в машину и отвезли домой на обыск, в ходе которого изъяли компьютеры и телефоны. Он говорил, что его допрашивали, а "список статей огромный, их все запомнить невозможно, да и сегодня это такое дело – статья туда, статья сюда".