В Беларуси задерживают страйкболистов и реконструкторов, это может быть связано со взрывами в Мачулищах – СМИ

"Деталей массовых облав мы не знаем. Сигналы приходят противоречивые и без особых деталей. Известно, что часть людей из КГБ выпускают после нескольких дней задержания. Некоторые еще там. Все, кто выходит – под подписками о неразглашении. [...] Задержанные обязательно проходят полиграф", – говорится в сообщении.

По данным издания, белорусские силовики надеются выйти на некого "Якутика".

"В КГБ задержанных активно допрашивают на предмет знакомства с этим человеком, показывают его фото, выясняют обстоятельства знакомства, если они есть, а также характер отношений. Кто этот "Якутик", мы не знаем. Фамилия это или прозвище, тоже неизвестно", – подчеркивает "Наша Ніва".

Ее журналисты напомнили о сегодняшнем заявлении находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко, что после диверсии на аэродроме Мачулищи возле Минска, где, по имеющеймся информации, был взрывами поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, был якобы задержан "украинский террорист" и 20 его пособников.

О задержании стрелков в Минске сообщило 7 марта и правозащитное сообщество "Весна".

Правозащитников информируют о задержании стрелков в Минске. Среди задержанных — участник разных чемпионатов Беларуси по стрельбе. Причина задержания неизвестна, но родственники полагают, что она может быть связана с диверсией в Мачулищах", – говорится в посте.