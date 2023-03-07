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В Беларуси задерживают страйкболистов и реконструкторов, это может быть связано со взрывами в Мачулищах – СМИ

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По данным СМИ, всех задержанных стрелков отправляют на полиграф
По данным СМИ, всех задержанных стрелков отправляют на полиграф
Фото: pixabay.com

В Беларуси силовики проявляют "нездоровый интерес" к представителям стрелковых клубов, страйкболистам и реконструкторам, их задерживают десятками. Об этом 7 марта информирует местное оппозиционное издание "Наша Ніва".

"Деталей массовых облав мы не знаем. Сигналы приходят противоречивые и без особых деталей. Известно, что часть людей из КГБ выпускают после нескольких дней задержания. Некоторые еще там. Все, кто выходит – под подписками о неразглашении. [...] Задержанные обязательно проходят полиграф", – говорится в сообщении.

По данным издания, белорусские силовики надеются выйти на некого "Якутика".

"В КГБ задержанных активно допрашивают на предмет знакомства с этим человеком, показывают его фото, выясняют обстоятельства знакомства, если они есть, а также характер отношений. Кто этот "Якутик", мы не знаем. Фамилия это или прозвище, тоже неизвестно", – подчеркивает "Наша Ніва".

Ее журналисты напомнили о сегодняшнем заявлении находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко, что после диверсии на аэродроме Мачулищи возле Минска, где, по имеющеймся информации, был взрывами поврежден российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, был якобы задержан "украинский террорист" и 20 его пособников.

О задержании стрелков в Минске сообщило 7 марта и правозащитное сообщество "Весна".

Правозащитников информируют о задержании стрелков в Минске. Среди задержанных — участник разных чемпионатов Беларуси по стрельбе. Причина задержания неизвестна, но родственники полагают, что она может быть связана с диверсией в Мачулищах", – говорится в посте.

Контекст:

О повреждении самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт (в РБ этот факт поначалу отрицали).

2 марта белорусские партизаны показали видео приземления дрона на российский самолет-разведчик А-50 во время одного из разведывательных полетов. Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.

Лукашенко 7 марта заявил, что организатор подрыва в Мачулищах А-50 и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Также он сказал, что подготовку "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали готовить в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.

По мнению Лукашенко, без одобрения президента Украины Владимира Зеленского операция якобы не могла состояться. При этом Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен".

В МИД Украины категорически отвергли "инсинуации" Лукашенко о якобы причастности Украины к взрывам в Мачулищах и назвали "актом бессилия" выпад Лукашенко в сторону Зеленского. В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, самолет, правозащитники, аэродром, диверсия, спецслужбы, реконструкторы, задержание, полиграф, силовики
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