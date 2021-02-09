ГОРДОН
 
 
МИР

В Джорджии начали расследование против Трампа за его просьбы найти голоса для победы на выборах президента США

Госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера призывали начать расследование в отношении бывшего президента США Дональда Трампа после его просьбы отменить результаты выборов в штате на основании заявлений о мошенничестве с подсчетом голосов избирателей.

Трамп просил найти для него 11 780 голосов в Джорджии
Трамп просил найти для него 11 780 голосов в Джорджии
Фото: ЕРА

Канцелярия государственного секретаря штата Джорджия начала расследование в отношении попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате, что может привести к уголовному расследованию со стороны властей Джорджии. Об этом сообщило агентство Reuters 9 февраля.

Госсекретаря Брэда Раффенспергера призывали начать расследование после того, как 2 января во время телефонного разговора Трамп заставил его отменить результаты выборов в штате на основании необоснованных заявлений о мошенничестве с подсчетом голосов избирателей. Офис Раффенспергера расследует поступающие жалобы, сказал представитель офиса госсекретаря Уолтер Джонс. 

По его словам, расследование в отношении Трампа было вызвано жалобой, поданной в понедельник профессором права Университета Джорджа Вашингтона Джоном Банцафом. Это уже четвертая подобная жалоба в адрес властей Джорджии после звонка Трампа, уточнил он.

Советник Трампа Джейсон Миллер сказал, что в запланированном разговоре между Трампом, госсекретарем Раффенспергером и юристами с обеих сторон "не было ничего неправильного или нежелательного". Если Раффенспергер не хотел, чтобы ему звонили по поводу выборов, ему не следовало баллотироваться на пост государственного секретаря, считает советник Трампа.

Эксперты по правовым вопросам, опрошенные агентством, говорят, что телефонные звонки Трампа могли нарушить как минимум три уголовных закона о выборах штата: сговор с целью совершения фальсификации выборов, преступное подстрекательство к фальсификации выборов и преднамеренное вмешательство в выполнение избирательных обязанностей. 

Кроме этого, два демократа в Палате представителей США Кэтлин Райс из Нью-Йорка и Тед Лиу из Калифорнии обратились в Федеральное бюро расследований с просьбой провести уголовное расследование после звонка Трампа Раффенспергеру, пишет Reuters.

Газета The Washington Post со ссылкой на 4 января писала, что Трамп звонил государственному секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру и просил его "найти достаточно голосов" для победы на президентских выборах. 

Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса не принимали утверждения Трампа, объясняя, что победа избранного президента США Джо Байдена в 11 779 голосов в штате Джорджия была справедливой и верной. Трамп просил пересчитать голоса в штате и найти для него 11 780 голосов. Раффенспергер и его жена начали получать сообщения с угрозами после того, как политик отказался объявлять Трампа победителем на выборах в его штате.

Штаб Трампа требовал приостановить голосование в Джорджии еще 4 ноября прошлого года – якобы из-за отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов. Им отказали, но впоследствии в штате таки провели пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами. Пересчет подтвердил победу Байдена, он набрал на 12 284 голоса больше, чем Трамп.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на выборах в США стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232. 

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Байден 20 января вступил в должность 46-го президента США.

Теги: США, Джо Байден, мошенничество, Дональд Трамп, расследование, Джорджия, выборы президента США 2020
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
"Думал, голая", "А какого цвета у вас соски?", "Показалось, что это Ирина Билык". Maruv засветила тело в "голом" белье
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
Что показали украинские дизайнеры на Ukrainian Fashion Week 2021. Фото
"Прекрасен", "Как же вашим с Настей детям повезет". В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа
"Прекрасен", "Как же вашим с Настей детям повезет". В сети обсуждают фото 18-летнего Потапа
"Ничего не изменилось". 45-летняя Канделаки показала 34-летнего мужа
"Ничего не изменилось". 45-летняя Канделаки показала 34-летнего мужа
"Love is". Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото
"Love is". Водянова показала совместную пробежку с мужем в Париже. Фото
"Не только от него все зависит". Ткач рассказал, как относится к президентству Зеленского
"Не только от него все зависит". Ткач рассказал, как относится к президентству Зеленского
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
Соленые оладьи с гороховым соусом и семгой. Рецепт от победительницы "МастерШеф" Балог
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  The Weeknd исполнил на Супербоул 2021 восемь песен, устроив в финале шоу фейерверк. Видео
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
  Кончаловский: Путин – либерал в том смысле, что очень много терпит. И самое главное, что он терпит, – это коррупция
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
Серега ради ролика в TikTok поднялся на Килиманджаро. Видео
СМИ узнали, кто является матерью новорожденной дочери Сенцова. Фото
СМИ узнали, кто является матерью новорожденной дочери Сенцова. Фото
Ступка: Что бы кто ни говорил, я точно знаю, что мне повезло с женой
Ступка: Что бы кто ни говорил, я точно знаю, что мне повезло с женой
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Восемь дней ада". Пригожин в Дубае переболел COVID-19
"Восемь дней ада". Пригожин в Дубае переболел COVID-19
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
"Я не новый Дзюба". Дана Борисова прокомментировала свое порновидео с мастурбацией
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Солистка Go-A: Мы просто написали песню "Шум", сняли клип и даже не думали, что она будет участвовать в отборе на "Евровидение"
Елена КРАВЧЕНКО
  "Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Там все голые. Я снял трусы, возбудился". Коляденко рассказал о своем нудистском опыте
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Ты была права. Я буду плакать о нем всю жизнь". Тина Кароль отреагировала на заявление Поляковой
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
"Рожаете? Или уже?", "Ноги нужно еще шире делать". Каменских отличилась откровенной позой на встрече с близкими
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
Кароль рассказала, с кем ездила в отпуск в Намибию
  "Плакальщица на похоронах". Полякова, попавшая в скандал, объяснила свои слова в адрес Тины Кароль
"Плакальщица на похоронах". Полякова, попавшая в скандал, объяснила свои слова в адрес Тины Кароль
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
"Попа у Надежды какая! Дар красивого тела", "Секси", "Попку жму", "Что же будет дальше?". Фаны Дорофеевой обсуждают ее фото в постели
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS