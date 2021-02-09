В Джорджии начали расследование против Трампа за его просьбы найти голоса для победы на выборах президента США

Госсекретаря штата Джорджия Брэда Раффенспергера призывали начать расследование в отношении бывшего президента США Дональда Трампа после его просьбы отменить результаты выборов в штате на основании заявлений о мошенничестве с подсчетом голосов избирателей.

Канцелярия государственного секретаря штата Джорджия начала расследование в отношении попыток бывшего президента США Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года в штате, что может привести к уголовному расследованию со стороны властей Джорджии. Об этом сообщило агентство Reuters 9 февраля.

Госсекретаря Брэда Раффенспергера призывали начать расследование после того, как 2 января во время телефонного разговора Трамп заставил его отменить результаты выборов в штате на основании необоснованных заявлений о мошенничестве с подсчетом голосов избирателей. Офис Раффенспергера расследует поступающие жалобы, сказал представитель офиса госсекретаря Уолтер Джонс.

По его словам, расследование в отношении Трампа было вызвано жалобой, поданной в понедельник профессором права Университета Джорджа Вашингтона Джоном Банцафом. Это уже четвертая подобная жалоба в адрес властей Джорджии после звонка Трампа, уточнил он.

Советник Трампа Джейсон Миллер сказал, что в запланированном разговоре между Трампом, госсекретарем Раффенспергером и юристами с обеих сторон "не было ничего неправильного или нежелательного". Если Раффенспергер не хотел, чтобы ему звонили по поводу выборов, ему не следовало баллотироваться на пост государственного секретаря, считает советник Трампа.

Эксперты по правовым вопросам, опрошенные агентством, говорят, что телефонные звонки Трампа могли нарушить как минимум три уголовных закона о выборах штата: сговор с целью совершения фальсификации выборов, преступное подстрекательство к фальсификации выборов и преднамеренное вмешательство в выполнение избирательных обязанностей. Кроме этого, два демократа в Палате представителей США Кэтлин Райс из Нью-Йорка и Тед Лиу из Калифорнии обратились в Федеральное бюро расследований с просьбой провести уголовное расследование после звонка Трампа Раффенспергеру, пишет Reuters. Газета The Washington Post со ссылкой на 4 января писала, что Трамп звонил государственному секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру и просил его "найти достаточно голосов" для победы на президентских выборах.

Раффенспергер и главный юрисконсульт его офиса не принимали утверждения Трампа, объясняя, что победа избранного президента США Джо Байдена в 11 779 голосов в штате Джорджия была справедливой и верной. Трамп просил пересчитать голоса в штате и найти для него 11 780 голосов. Раффенспергер и его жена начали получать сообщения с угрозами после того, как политик отказался объявлять Трампа победителем на выборах в его штате.

Штаб Трампа требовал приостановить голосование в Джорджии еще 4 ноября прошлого года – якобы из-за отсутствие доступа к отслеживанию подсчета голосов. Им отказали, но впоследствии в штате таки провели пересчет голосов из-за незначительного разрыва между кандидатами. Пересчет подтвердил победу Байдена, он набрал на 12 284 голоса больше, чем Трамп.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на выборах в США стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. 14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования: Байден получил 306 голосов, а Трамп – 232.

Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампа. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

Байден 20 января вступил в должность 46-го президента США.