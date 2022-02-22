В МИД РФ ответили, в каких границах Россия признает "ЛДНР"

Россия признает "ЛДНР" в границах, в которых их "власти" осуществляют полномочия, отметили в МИД РФ Фото: depositphotos.com

Об этом 22 февраля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет РБК.

"Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в границах, в рамках которых руководство "ДНР" и "ЛНР" реализуют свои властные полномочия и юрисдикцию", – сказал журналистам Руденко.

Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На следующий день договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.

Представитель Совфеда РФ Андрей Климов говорил 21 февраля о намерении России признать так называемые "ЛДНР" в "установленных сегодня границах".

В комментарии РБК 22 февраля Климов отметил, что в Минских соглашениях по урегулированию конфликта на Донбассе "фигурируют конкретные территории".

В тот же день глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников заявил, что Россия признает независимость временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР", в границах этих регионов на момент проведения так называемого "референдума" о независимости в 2014 году. В то же время в комментарии РБК Калашников уточнил, что соглашение РФ с "ЛДНР" не регулирует вопросы границ.

По словам первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Светланы Журовой, РФ признает "независимость" так называемых "ЛДНР" в "тех границах, которые сейчас".

"Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", – сказала депутат от "Единой России".

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия признала "ЛДНР" в тех границах, "в которых они существуют и были провозглашены". При этом он не смог уточнить, идет речь о текущих оккупированных территориях Украины или о границах Луганской и Донецкой областей.