ГОРДОН
 
 
МИР

В МИД РФ ответили, в каких границах Россия признает "ЛДНР"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия признает "ЛДНР" в границах, в которых их "власти" осуществляют полномочия, отметили в МИД РФ
Россия признает "ЛДНР" в границах, в которых их "власти" осуществляют полномочия, отметили в МИД РФ
Фото: depositphotos.com

Россия признает временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей Украины – так называемые "ДНР" и "ЛНР" – в тех границах, в которых их главари "реализуют свои властные полномочия".

Об этом 22 февраля заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко, пишет РБК.

"Россия признает "ДНР" и "ЛНР" в границах, в рамках которых руководство "ДНР" и "ЛНР" реализуют свои властные полномочия и юрисдикцию", – сказал журналистам Руденко.

Накануне, 21 февраля, президент РФ Владимир Путин объявил о признании "независимости" оккупированных территорий Украины и подписал соответствующие указы в присутствии главарей незаконных вооруженных формирований "ДНР" и "ЛНР" Дениса Пушилина и Леонида Пасечника. На следующий день договоры с "ЛДНР" ратифицировали Госдума РФ и Совет Федерации.

Представитель Совфеда РФ Андрей Климов говорил 21 февраля о намерении России признать так называемые "ЛДНР" в "установленных сегодня границах".

В комментарии РБК 22 февраля Климов отметил, что в Минских соглашениях по урегулированию конфликта на Донбассе "фигурируют конкретные территории".

В тот же день глава комитета Госдумы РФ по делам СНГ, депутат от КПРФ Леонид Калашников заявил, что Россия признает независимость временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, подконтрольных группировкам "ЛНР" и "ДНР", в границах этих регионов на момент проведения так называемого "референдума" о независимости в 2014 году. В то же время в комментарии РБК Калашников уточнил, что соглашение РФ с "ЛДНР" не регулирует вопросы границ.

По словам первого замглавы комитета Госдумы РФ по международным делам Светланы Журовой, РФ признает "независимость" так называемых "ЛДНР" в "тех границах, которые сейчас".

"Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли", – сказала депутат от "Единой России".

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия признала "ЛДНР" в тех границах, "в которых они существуют и были провозглашены". При этом он не смог уточнить, идет речь о текущих оккупированных территориях Украины или о границах Луганской и Донецкой областей.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Пророссийские сепаратисты в мае 2014 года провели "референдумы" в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, объявив о независимости от Украины. Вскоре после этого Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2015 году Верховная Рада Украины признала подконтрольные России районы Донецкой и Луганской областей временно оккупированными территориями

21 февраля 2022 года Совет безопасности РФ рассмотрел вопрос признания "независимыми республиками" незаконных вооруженных формирований "ЛДНР". Никто из членов Совбеза РФ не выступил против такого признания. Глава МВД России Владимир Колокольцев выразил мнение, что нужно признать "независимость" "ЛДНР" в их "исторических границах", начиная "от Мариуполя".

Указы Путина о признании "независимости" оккупированных территорий Украины официально предусматривают ввод российских войск на территорию ОРДЛО для "поддержания мира".

21 февраля жители оккупированного Донецка сообщили о передвижении очень большой колонны российских танков и бронетехники из Донецка в юго-западном направлении к линии фронта.

Действия РФ осудили в Евросоюзе и США. США уже ввели санкции против "ЛДНР", ряд стран ограничения анонсировали. Президент США Джо Байден своим указом запретил американцам инвестировать, вести торговлю и финансовые операции с ОРДЛО. Также документ предусматривает возможность вводить санкции против лиц, которые после подписания указа продолжат вести экономическую деятельность в этих регионах, занимать высокие должности в компаниях, работающих в ОРДЛО, или сотрудничать с лицами, которые попадут под санкции по этому документу.  

Канада и Великобритания анонсировали санкции в связи с решением Путина.

В связи с происходящим был созван Совет нацбезопасности и обороны Украины, его заседание прервали, но не закрыли.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение РФ о признании "независимости" так называемых "ЛДНР" Киев расценивает как нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Также оно может означать односторонний выход РФ из Минских соглашений и игнорирование решений в рамках нормандского формата, добавил Зеленский.

Теги: Россия, Украина, граница, независимость, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, признание, Андрей Руденко, ЛДНР, МИД РФ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы не можем стоять в стороне". После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
"Мы не можем стоять в стороне". После заявления Путина о признании "ЛДНР" в сети набирает популярность хештег "Евровидение" без России"
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"Обещаем, не подведем". Стало известно, кто вместо Паш представит Украину на "Евровидении 2022" в Турине
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"После речи Путина впервые стало стыдно, что говорю по-русски". Известные украинские бизнесмены заявили, что переходят на украинский язык
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
"Выглядит эротично". Асмус топлес снялась в объятиях мужчины, раздетого до пояса
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Проживающая в Турции украинская ведущая Егорова поддержала признавшего "независимость ЛДНР" Путина, назвав его "героем"
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
Собчак: Глобальная война с участием России еще менее вероятна, чем раньше. Ввод войск подтверждает мою теорию про нежелание глобальной войны на фоне медийной
"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног
"В своем доме порядок наведем сами". Мендель показала объятия с бойфрендом-политиком Кухтой, расположившись возле его ног
48-летняя Клум сняла свою грудь с верхнего ракурса
48-летняя Клум сняла свою грудь с верхнего ракурса
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот
"Мы тебе, паскуда, поперек горла встанем", "Его ждет Гаага". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"
"Мы тебе, паскуда, поперек горла встанем", "Его ждет Гаага". Украинские знаменитости отреагировали на признание Путиным "ЛДНР"
Суп-пюре из моркови. Рецепт полезного блюда для детей и взрослых
Суп-пюре из моркови. Рецепт полезного блюда для детей и взрослых
  "Она может что-то вытворить, что не налезает на голову". Зибров рассказал, как относится к Цибульской
  "Она может что-то вытворить, что не налезает на голову". Зибров рассказал, как относится к Цибульской
"Вам нравится дразнить народ". Соцсети отреагировали на участие Брежневой в украинском шоу
"Вам нравится дразнить народ". Соцсети отреагировали на участие Брежневой в украинском шоу
"Хороша, чертовка". Асмус показала тело в мокром купальнике
"Хороша, чертовка". Асмус показала тело в мокром купальнике
"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы
"Ого!", "Жарко, наверное!" Огневич снялась топлес и спустила джинсы
"По поступкам понятно, какой народ братский". Падалко на грузинском поблагодарила коллег из Грузии за поддержку на фоне российской агрессии
"По поступкам понятно, какой народ братский". Падалко на грузинском поблагодарила коллег из Грузии за поддержку на фоне российской агрессии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (154528)
2
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (136842)
3
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (37581)
4
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (36191)
5
Вера Алентова кардинально сменила имидж в канун 80-летнего юбилея, и пользователи сети сравнили ее с героиней фильма "Круэлла" (32023)
6
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (30760)
7
"На день рождения фото с задом. Мир сошел с ума". Яма поделился откровенным снимком жены (23913)
8
Паш: Ничего не имею против Осадчей, но из-за ее интервью я уже несколько раз обожглась (22459)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS