В Минске по распоряжению властей ограничили мобильный интернет – провайдеры

Ведущие белорусские мобильные операторы сообщили, что пропускная способность мобильного интернета в Минске 27 сентября снижена в связи с распоряжением уполномоченных государственных органов. В стране сегодня продолжились протесты.

В Минске 27 сентября зафиксированы проблемы с доступом абонентов к мобильному интернету. Об этом сообщил портал TUT.BY.

Проблемы начались в 14.15. Либо сайты не загружаются вовсе, либо это происходит с большой задержкой. Мессенджеры могут не обновляться, медиафайлы в них не загружаться, отметил портал.

Оператор A1 сообщил о снижении пропускной способности в сети.

"В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета. Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги. О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным", – говорится в сообщении компании в Twitter.

О восстановлении корректного доступа будет сообщено, как только это станет возможным.



Надеемся на скорое восстановление обслуживания. — А1 Беларусь (@a1belarus) September 27, 2020

В МТС завили, что в Минске "в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности", был ограничен доступ к сети интернет. Оператор life:) также сообщил, что причиной ограничений "стали меры, принятые уполномоченными государственными органами".

В Беларуси сегодня – 50-й день протестов. В Минске на акции, по оценкам СМИ, вышли тысячи людей. Уже начались первые задержания.

В связи с акциями протеста в Беларуси уже был заблокирован интернет.

Массовые акции протеста продолжаются в стране с 9 августа. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента Беларуси сфальсифицировали. По официальным данным, победу одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли вышедших на улицы недовольных. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Лукашенко 23 сентября в шестой раз вступил в должность президента. Церемония инаугурации прошла во Дворце независимости в Минске тайно. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

После тайной инаугурации Лукашенко жители Беларуси также вышли на протесты. Против них милиция применила водометы.

Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.