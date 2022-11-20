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В России "демонстративно" задержали двух солдат за отказ ехать на войну – РосСМИ

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Задержание военных было "демонстративным", заявил адвокат
Задержание военных было "демонстративным", заявил адвокат
Скриншот: Военный омбудсмен / Telegram

В российских Telegram-каналах распространяют видео задержания двух военнослужащих, которые отказались ехать на войну в Украину. Соответствующие кадры опубликовал, в частности, канал "Военный омбудсмен" 20 ноября.

"Первые возбужденные дела в отношении мобилизованных по новой части 2.1 статьи 332 УК РФ "неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях", – говорится в сообщении.

Издание "Медуза" в Telegram добавило, что инцидент произошел в Белгородской области РФ.

Адвокат Максим Гребенюк отметил СМИ, что в задерживании военных на территории воинской части не было необходимости. Он считает, что оно было "демонстративным" – "в назидание другим".

Контекст:

21 сентября Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что призыву подлежат около 300 тыс. человек. В то же время росСМИ писали, что под призыв может попасть 1,2 млн человек.

28 октября Шойгу доложил Путину о завершении "частичной" мобилизации.

Мобилизованные россияне заявляют, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки. Мобилизованные оккупанты уже сдаются в плен в Украине и погибают.

4 ноября Путин заявил, что в РФ мобилизовали 318 тыс. человек. По его словам, 49 тыс. из них находятся в зоне боевых действий.

Теги: Россия, Украина, военные, Сергей Шойгу, мобилизация, военнослужащий
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