В России "демонстративно" задержали двух солдат за отказ ехать на войну – РосСМИ

"Первые возбужденные дела в отношении мобилизованных по новой части 2.1 статьи 332 УК РФ "неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях", – говорится в сообщении.

Издание "Медуза" в Telegram добавило, что инцидент произошел в Белгородской области РФ.

Адвокат Максим Гребенюк отметил СМИ, что в задерживании военных на территории воинской части не было необходимости. Он считает, что оно было "демонстративным" – "в назидание другим".