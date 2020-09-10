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Вице-председатель Бундестага заявила о намерении взять под опеку белорусскую оппозиционерку Колесникову

Вице-председатель немецкого Бундестага Клаудиа Рот назвала беспринципным президента Беларуси Александра Лукашенко за его методы в отношении представителей оппозиции. Она призвала его сообщить о состоянии задержанной Марии Колесниковой и сказала, что готова помочь ей.

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Колесникову задержали 7 сентября
Колесникову задержали 7 сентября
Фото: ЕРА

Вице-председатель Бундестага Клаудиа Рот заявила о готовности взять под опеку белорусскую оппозиционерку Марию Колесникову в случае ее длительного заключения. Об этом Рот сообщила в интервью агентству новостей dpa, фрагмент из него цитирует издание RND.

Рот подчеркнула, что Колесникова является лицом демократического движения в Беларуси, потому она выражает задержанной оппозиционерке солидарность и считает, что ее необходимо поддерживать и защищать.

"В случае политического заключения и длительного содержания под стражей я возьму на себя опеку над Марией Колесниковой в качестве вице-председателя Бундестага Германии", – сказала политик.

Такая опека может быть организована через правозащитную организацию Libereco, которая выступает за соблюдение прав человека в Беларуси и Украине.

"Недобросовестные действия белорусской государственной власти в отношении последнего лидера демократического движения, оставшегося в стране, свидетельствуют о беспринципности диктатора [Александра] Лукашенко... Он должен немедленно объяснить, как у нее дела и где она находится. Неудачный трюк многих диктаторов, заставляющих замолчать нежелательных членов оппозиции с помощью головорезов или нелегальных методов, здесь не сработает. Наша работа – показать Лукашенко, что мы внимательно следим и не принимаем молча его бесчеловечные действия против собственного народа", – добавила Рот.

В Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Участники демонстраций считают, что результаты голосования на выборах президента сфальсифицированы. По официальным данным, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционный кандидат Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. За время протестов было задержано около 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Утром 7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Кроме того, на связь перестали выходить пресс-секретарь координационного совета оппозиции Антон Родненков, а также исполнительный секретарь совета Иван Кравцов.

Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что Кравцов, Родненков и Колесникова утром проходили пограничный контроль на белорусско-украинской границе. Изначально представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский говорил, что границу пересекли все трое. Потом он заявил, что Колесникову "выпихнули" из машины на границе, а Родненкову и Кравцову удалось бежать в Украину. Женщину задержали.

Госпогранслужба Украины позже сообщила, что Родненков и Кравцов находятся в Украине, а Колесникова в украинский пункт пропуска не прибывала. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что всех троих выдворяли насильно, чтобы скомпрометировать белорусскую оппозицию. Колесникову, по его словам, не смогли выдворить, так как "эта смелая женщина совершила действия по предотвращению ее перемещения через границу".

Позже Кравцов и Родненков рассказали, что их задержали в Минске и провезли через белорусский пограничный пункт. Когда они уже находились на нейтральной территории, к ним силой посадили Колесникову – она кричала, что никуда не поедет, после чего порвала свой паспорт, вылезла через окно автомобиля и направилась обратно к белорусской границе.

9 сентября стало известно, что Колесникову арестовали, она находится в минском СИЗО №1. Ее подозревают в попытке захвата власти.

Теги: Германия, Беларусь, Александр Лукашенко, Бундестаг, Мария Колесникова, протесты в Беларуси
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