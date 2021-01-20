Во Львовской области перевернулся грузовик с военными, несколько солдат попали в больницу

Военнослужащий-контрактник, находившийся за рулем военного грузовика, не справился с управлением. Машина выехала в кювет и перевернулась на бок, сообщил департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации.

Во Львовской области произошла дорожная авария, в результате которой пострадали 13 военных, восемь из них попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Об этом рассказали в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook 19 января.

Авария произошла во вторник, 19 января, около 12.05. Военный грузовой автомобиль КрАЗ-5233, за рулем которого находился военнослужащий-контрактник, житель Хмельницкой области, ехал с плановых занятий в селе Старычи Яворовского района.

На спуске дороги возле учебно-тренировочного комплекса водитель не справился с управлением, выехал в кювет и перевернулся на бок.

По информации департамента, в автомобиле на момент аварии находился 31 человек (из них 28 находились в кузове автомобиля, трое военнослужащих были в кабине). Остальные 18 военных за медицинской помощью не обращались. Обстоятельства аварии выясняются.