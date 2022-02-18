ГОРДОН
 
 
Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Боевики "ЛНР" приняли предварительное решение о массовых обстрелах позиций ВСУ – Аваков

 
|
Аваков сказал, что обстрелы могут начаться после полуночи
Аваков сказал, что обстрелы могут начаться после полуночи
Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Незаконные вооруженные формирования России в Луганской области предварительно решили вести массовые обстрелы позиций украинских военнослужащих. Об этом, ссылаясь на данные украинской разведки заявил 17 февраля в эфире YouTube-шоу "ГОРДОН" на канале "Дмитрий Гордон" экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У меня сейчас данные нашей разведки есть. Это касается наших людей. Только что закончились совещания во втором армейском корпусе, это, как русские называют "армия "ЛНР". Там предварительно принято решение о массовых обстрелы позиций Вооруженных сил Украины со стрелецкого оружия и минометов по всей линии соприкосновения второго армейского корпуса. Также разрешается применять артиллерию на усмотрение местных командиров. Начало обстрелов 00.30 по киевскому времени", – сказал он. 

Кроме того, отметил Аваков, около половины боевиков получили российские паспорта.  

"18 числа они объявляют так называемые "республиканские" учения. С этой целью мобилизуют практически весь личный состав "армии "ЛНР". Им дан приказ иметь запас продуктов на три-четыре дня и документы. Основные направления удара – Счастье, Славяносербск и Желтое", – сообщил он. 

Экс-глава МВД призвал украинцев быть готовыми к провокациям.

"Будем надеяться, что мы об этом сказали и, может быть, услышав это, негодяи поостерегутся", – добавил он. 

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.

С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.

22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, но в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.

17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушений режима прекращения огня по состоянию на 19.00, 38 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По информации штаба, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских. 

Теги: Арсен Аваков, боевики, Счастье, Славяносербск, Желтое, ВСУ, обстрелы, российская агрессия, война в Украине, ток-шоу "ГОРДОН"
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится
  Бурба: Мы должны быть готовы к возможному вторжению России. Но я пока не даю даже и 50%, что это случится G
Дмитрий ГОРДОН
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Кравчук, Кучма и Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом"
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка
Спивак: Некомпетентность нынешней власти ведет страну в пропасть. И необходима перезагрузка G
Елена ПОСКАННАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 

 
 

Публикации

 
все публикации
 
 

Фото

 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS