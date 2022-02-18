Боевики "ЛНР" приняли предварительное решение о массовых обстрелах позиций ВСУ – Аваков

Аваков сказал, что обстрелы могут начаться после полуночи Фото: Ян Доброносов / Gordonua.com

"У меня сейчас данные нашей разведки есть. Это касается наших людей. Только что закончились совещания во втором армейском корпусе, это, как русские называют "армия "ЛНР". Там предварительно принято решение о массовых обстрелы позиций Вооруженных сил Украины со стрелецкого оружия и минометов по всей линии соприкосновения второго армейского корпуса. Также разрешается применять артиллерию на усмотрение местных командиров. Начало обстрелов 00.30 по киевскому времени", – сказал он.

Кроме того, отметил Аваков, около половины боевиков получили российские паспорта.

"18 числа они объявляют так называемые "республиканские" учения. С этой целью мобилизуют практически весь личный состав "армии "ЛНР". Им дан приказ иметь запас продуктов на три-четыре дня и документы. Основные направления удара – Счастье, Славяносербск и Желтое", – сообщил он.

Экс-глава МВД призвал украинцев быть готовыми к провокациям.

"Будем надеяться, что мы об этом сказали и, может быть, услышав это, негодяи поостерегутся", – добавил он.

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