Боевики "ЛНР" приняли предварительное решение о массовых обстрелах позиций ВСУ – Аваков

"У меня сейчас данные нашей разведки есть. Это касается наших людей. Только что закончились совещания во втором армейском корпусе, это, как русские называют "армия "ЛНР". Там предварительно принято решение о массовых обстрелы позиций Вооруженных сил Украины со стрелецкого оружия и минометов по всей линии соприкосновения второго армейского корпуса. Также разрешается применять артиллерию на усмотрение местных командиров. Начало обстрелов 00.30 по киевскому времени", – сказал он.
Кроме того, отметил Аваков, около половины боевиков получили российские паспорта.
"18 числа они объявляют так называемые "республиканские" учения. С этой целью мобилизуют практически весь личный состав "армии "ЛНР". Им дан приказ иметь запас продуктов на три-четыре дня и документы. Основные направления удара – Счастье, Славяносербск и Желтое", – сообщил он.
Экс-глава МВД призвал украинцев быть готовыми к провокациям.
"Будем надеяться, что мы об этом сказали и, может быть, услышав это, негодяи поостерегутся", – добавил он.
В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В июле 2020 года Офис президента Украины сообщил, что трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе. 27 июля он вступил в силу. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях его нарушения боевиками.
С начала 2021-го в боях на Донбассе погибли 65 украинских военнослужащих, 263 были ранены, проинформировали в Генштабе ВСУ 23 декабря.
22 декабря 2021 года, перед новогодними и рождественскими праздниками, трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Боевики нарушили эти договоренности в первые же сутки, но в начале февраля министр обороны Украины Алексей Резников говорил, что интенсивность провокаций со стороны оккупантов на Донбассе уменьшается.
17 февраля ситуация на Донбассе резко обострилась. В штабе операции Объединенных сил сообщили о 47 нарушений режима прекращения огня по состоянию на 19.00, 38 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
По информации штаба, были обстреляны 29 населенных пунктов, причем под удар попали детский сад и несколько школ, где в это время находились дети. Пострадали двое военных и пятеро гражданских.