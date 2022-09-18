Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ

По словам Клопотенко, организаторы премии заявили, что являются "людьми мира", как и представитель из РФ.
"Я понимаю желание людей быть подальше от войны. Но сейчас быть человеком мира – это не обращать внимание на войну и молчать, никак не влиять на события, поддерживать войну. Давайте разберемся по россиянам, которые говорят, что они за мир: они функционируют в режиме и адаптируются под него вместо того, чтобы менять. Это означает, что они разрешают режиму и войне существовать, – заявил Клопотенко. – Зверства в Изюме, более 400 найденных замученных тел, а здесь продолжают на международные премии приглашать выступать российского шефа".
Украинский ресторатор подчеркнул, что быть за мир – это на самом деле помогать остановить тех, кто начал войну.
"Верно ли то, что спонсоры поддерживают ивент, где официально представлены россияне и, таким образом, высказывают молчаливую толерантность войне?" – обратился к организаторам проекта Клопотенко.
Он также призвал подписчиков оставить соответствующие комментарии на странице премии под постом с анонсом приезда Мухина.
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После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие компании и мировые знаменитости отказались от сотрудничества со страной-агрессором Россией и российскими гражданами.
31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".
В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают Германия, Франция, Венгрия, Кипр и Греция.
Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, некоторые страны ввели ограничения на въезд россиян, в частности Польша, Чехия, Эстония, Латвия и Литва.