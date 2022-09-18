Бульвар Шоубиз
 
18 сентября, 2022
 
Новости

Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Клопотенко: Сейчас быть человеком мира это не обращать внимание на войну и молчать
Клопотенко: Сейчас быть человеком мира – это не обращать внимание на войну и молчать
Фото: klopotenko / Instagram

Украинский ресторатор и кулинарный эксперт Евгений Клопотенко отказался принимать участие в конференции международной премии The Best Chef Аwards, которая состоится в Мадриде, так как на мероприятие приглашен шеф-повар из РФ Владимир Мухин. Об этом Клопотенко сообщил 17 сентября в Instagram.

По словам Клопотенко, организаторы премии заявили, что являются "людьми мира", как и представитель из РФ.

"Я понимаю желание людей быть подальше от войны. Но сейчас быть человеком мира – это не обращать внимание на войну и молчать, никак не влиять на события, поддерживать войну. Давайте разберемся по россиянам, которые говорят, что они за мир: они функционируют в режиме и адаптируются под него вместо того, чтобы менять. Это означает, что они разрешают режиму и войне существовать, – заявил Клопотенко. – Зверства в Изюме, более 400 найденных замученных тел, а здесь продолжают на международные премии приглашать выступать российского шефа".

Украинский ресторатор подчеркнул, что быть за мир  это на самом деле помогать остановить тех, кто начал войну.

"Верно ли то, что спонсоры поддерживают ивент, где официально представлены россияне и, таким образом, высказывают молчаливую толерантность войне?" – обратился к организаторам проекта Клопотенко. 

Он также призвал подписчиков оставить соответствующие комментарии на странице премии под постом с анонсом приезда Мухина.

Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину многие компании и мировые знаменитости отказались от сотрудничества со страной-агрессором Россией и российскими гражданами.

31 августа главы МИД стран ЕС договорились полностью остановить упрощенную процедуру выдачи виз россиянам. Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявлял, что "много россиян путешествует на отдых и за покупками [в ЕС], как будто в Украине не бушует война".

В то же время полного запрета выдачи виз не будет, поскольку по этому поводу нет единодушия стран союза, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Против полного запрета на выдачу виз российским туристам выступают ГерманияФранцияВенгрияКипр и Греция.

Из 25 стран Шенгенской зоны, которые до войны выдавали визы россиянам, 10 государств на национальном уровне перестали это делать с некоторыми исключениями, подсчитали в "BBC News Україна". Кроме того, некоторые страны ввели ограничения на въезд россиян, в частности ПольшаЧехияЭстонияЛатвия и Литва.

Теги: премия, война России против Украины, конференция, ресторатор, Евгений Клопотенко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Веллер: Если украинские войска выходят на госграницу 1991 года, а в России все остается по-прежнему, она будет жить идеей реванша
  Веллер: Если украинские войска выходят на госграницу 1991 года, а в России все остается по-прежнему, она будет жить идеей реванша
Дмитрий ГОРДОН
  Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода
  Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода
Дмитрий ГОРДОН
  Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает
  Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Собчак назвала украинцев нацистами. Нардеп Гончаренко посоветовал ей готовиться к внесению во все санкционные списки
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
Галкин о признании его в РФ "иноагентом": Торговлей совестью не занимаюсь. Как шутил над политиками, так и буду шутить
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Россияне пришли, чтобы убивать". Жительница села в Киевской области рассказала свою историю музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 