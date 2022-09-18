Клопотенко отказался от поездки на The Best Chef Аwards, так как организаторы заявили, что они "люди мира" и пригласили туда шеф-повара из РФ

Клопотенко: Сейчас быть человеком мира – это не обращать внимание на войну и молчать Фото: klopotenko / Instagram

По словам Клопотенко, организаторы премии заявили, что являются "людьми мира", как и представитель из РФ.

"Я понимаю желание людей быть подальше от войны. Но сейчас быть человеком мира – это не обращать внимание на войну и молчать, никак не влиять на события, поддерживать войну. Давайте разберемся по россиянам, которые говорят, что они за мир: они функционируют в режиме и адаптируются под него вместо того, чтобы менять. Это означает, что они разрешают режиму и войне существовать, – заявил Клопотенко. – Зверства в Изюме, более 400 найденных замученных тел, а здесь продолжают на международные премии приглашать выступать российского шефа".

Украинский ресторатор подчеркнул, что быть за мир – это на самом деле помогать остановить тех, кто начал войну.

"Верно ли то, что спонсоры поддерживают ивент, где официально представлены россияне и, таким образом, высказывают молчаливую толерантность войне?" – обратился к организаторам проекта Клопотенко.

Он также призвал подписчиков оставить соответствующие комментарии на странице премии под постом с анонсом приезда Мухина.