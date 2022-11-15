Kozak System по пути в Киев исполнили на заправке песню, посвященную освобождению Херсона. Видео

Артисты отметили, что написали песню в дороге, а ее исполнение является "абсолютной импровизацией".

"І змиє дощ все, що залишила війна, в Херсоні знов лунає українська пісня", – поется в песне.

Контекст:

В конце августа ВСУ начали наступательные действия в том числе в Херсонской области.

9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ начать отвод военных из Херсона и с правобережья Херсонской области. Отступая, оккупанты взорвали мосты через Днепр и объекты инфраструктуры города, оставив Херсон без воды, электричества и тепла.

11 ноября украинские силы зашли в Херсон, подтвердила украинская военная разведка. В сети появились фото и видео, как жители Херсонской области выходят на улицы встречать украинских бойцов.

12 ноября стало известно, что в Херсон вернулись украинская полиция, военная администрация и прокуратура.

14 ноября в Херсоне официально подняли флаг Украины в присутствии президента Украины Владимира Зеленского.

Украинская рок-группа Kozak System была создана в 2012 году музыкантами, которые вышли из состава украинской группы "Гайдамаки". Коллектив состоит из пяти человек, включая Леньо.

После нападения РФ на Украину музыканты выступают с благотворительными концертами в поддержку ВСУ.