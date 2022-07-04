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04 июля, 2022
 
Новости

Невзоров: Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя

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Невзоров: Кремль по тупости своей думает, что у него есть время для воспитания идеально тупого поколения
Невзоров: Кремль по тупости своей думает, что у него есть время для воспитания идеально тупого поколения
Фото: nevzorovofficial / Instagram

Российский публицист Александр Невзоров 3 июля на своей странице в Instagram прокомментировал покупку российскими дошкольными и школьными учреждениями военной формы для детей.

Невзоров разместил скриншот новости, в которой говорится, что военную форму будут выдавать детям с целью "патриотического воспитания".

"Кремль по тупости своей думает, что у него есть время для воспитания идеально тупого поколения, которое сможет превратить в Бучу всю планету. Напрасные мечты. Этого времени нет. Путинцам имеет смысл шить не пилотки для детишек, а саваны для самих себя", – заявил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.

Буча – город Киевской области, куда российские оккупанты зашли в первые дни вторжения, они пытались захватить Киев, но потерпели поражение.

2 апреля стало известно, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. В населенных пунктах региона нашли тела убитых мирных жителей, в том числе со связанными руками. Часть убитых обнаружили в подвальных помещениях, часть – на улицах, некоторые похоронены в братских могилах.

Согласно данным Национальной полиции Украины на 14 июня, за время полномасштабного вторжения России оккупанты убили более 12 тыс. мирных граждан, только в Киевской области погибло более 1500 гражданских.

Теги: Россия, Владимир Путин, Александр Невзоров, Украина, война, Кремль, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты
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