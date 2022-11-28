"По этой причине погиб близкий мне человек". Солистка Vivienne Mort призвала не нарушать правила использования генераторов

"За последние дни я узнала о многих случаях отравления угарным газом при использовании генератора дома. В одной деревне две семьи заснули и не проснулись, потому что не знали или не соблюдали правила безопасности при использовании генератора, – написала артистка. – Также по этой причине погиб близкий мне человек".
Заюшкина также опубликовала сами правила:
С начала октября российские оккупанты атакуют объекты инфраструктуры по всей Украине. В стране начали вводить временные отключения света.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украину ежедневно завозят около 8,5 тыс. генераторов.
23 ноября Европарламент объявил о начале кампании #GeneratorsofHope ("Генераторы надежды"), которая предполагает массовые поставки генераторов в Украину. Украине уже отправили генераторы Япония, Франция и Латвия.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков признал, что РФ наносит удары по критической инфраструктуре Украины, чтобы склонить ее к переговорам. "Так же ведут себя террористы ИГИЛ: убивают невинных людей, чтобы выполнили их требования", – прокомментировали слова Пескова в МИД Украины.