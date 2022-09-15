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15 сентября, 2022
 
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Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео

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В последний раз принц Гарри был в Великобритании на праздновании платинового юбилея королевы
В последний раз принц Гарри был в Великобритании на праздновании платинового юбилея королевы
Фото: ЕРА

Британский принц Гарри не сдержал слез во время начала церемонии прощания с королевой Великобритании Елизаветой II, которая проходила 14 сентября в Вестминстерском дворце. Об этом сообщается в репортаже, который опубликован на YouTube-канале Entertainment Tonight.

На фото, которое было продемонстрировано в эфире, внук Елизаветы II запечатлен в момент, когда вытирал рукой глаза. Жена принца в это время находилась рядом с ним и читала брошюру с текстом богослужения.

Принц Гарри последние два года жил в США, отказавшись вместе с женой Меган в январе 2020 года от королевских обязанностей. В последний раз принц Гарри вместе с женой был в Великобритании на праздновании платинового юбилея королевы.

ВИДЕО
Видео: Entertainment Tonight / YouTube
Контекст:

8 сентября пресс-служба Букингемского дворца сообщила, что врачи королевы обеспокоены состоянием ее здоровья. В тот же день стало известно, что королева Елизавета II умерла. Ей было 96 лет.

Елизавета II была самым долгоправящим монархом Великобритании. После ее смерти трон унаследовал старший сын королевы – Чарльз.

В Великобритании в связи со смертью королевы объявлен 10-дневный траур.

8 сентября Чарльз опубликовал в Twitter свое первое заявление в качестве короля. Он назвал смерть королевы "моментом величайшей печали" для семьи и "бесчисленного количества людей по всему миру".

10 сентября на заседании совета по престолонаследию Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании.

Похороны британской королевы Елизаветы II состоятся 19 сентября. Церемония пройдет в Вестминстерском аббатстве. Ее также будут транслировать в кинотеатрах Великобритании.

Теги: Великобритания, королева Елизавета II, похороны, принц Гарри
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