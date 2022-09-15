  Принц Гарри не сдержал слез во время прощания с Елизаветой II. Видео

В последний раз принц Гарри был в Великобритании на праздновании платинового юбилея королевы Фото: ЕРА

На фото, которое было продемонстрировано в эфире, внук Елизаветы II запечатлен в момент, когда вытирал рукой глаза. Жена принца в это время находилась рядом с ним и читала брошюру с текстом богослужения.

Принц Гарри последние два года жил в США, отказавшись вместе с женой Меган в январе 2020 года от королевских обязанностей. В последний раз принц Гарри вместе с женой был в Великобритании на праздновании платинового юбилея королевы.

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