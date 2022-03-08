Украинцы создали коллекцию арт-работ, посвященную войне, для сбора средств на благотворительную помощь ВСУ

"Мы, независимые украинские художники, уже восьмой год наблюдаем за войной России против Украины. В наших работах отражена человеческая сторона этой бессмысленной трагедии, потому что мы – ее очевидцы, это происходит с нами и нашими ближайшими людьми. Полномасштабное вторжение России в Украину сделало эту войну новостью №1 в мире всего восемь дней назад. Мы живем с ней каждый день. Уже восемь лет. Мы объединились, чтобы донести наш взгляд на войну до широчайшей аудитории в мире и собрать средства для героической украинской армии и гражданского населения, пострадавшего от преступлений РФ. Вы тоже можете помочь. Мы просим вашего содействия в распространении информации об этом проекте, а также бесплатного размещения на ваших ресурсах", – опубликовал он текст манифеста художников.

Также Нонка добавил, что nft-коллекция artWARks каждый день будет пополняться новыми авторами и их работами.