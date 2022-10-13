Бульвар Шоубиз
 
13 октября, 2022
 
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Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка

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Пугачева в конце сентября покинула РФ и уехала в Израиль
Пугачева в конце сентября покинула РФ и уехала в Израиль
Фото: allapugacheva_15 / Instagram

Супруга украинского артиста Виктора Павлика, украинский блогер Екатерина Репяхова 12 октября в Instagram Stories, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что проживает в Тель-Авиве по соседству с российской певицей Аллой Пугачевой.

"Алла Борисовна почти соседка. Вчера сестра видела ее на концерте Земфиры", – написала Репяхова, которая вместе с сыном и своей матерью переехала к родственникам в Израиль.

Репяхова также разместила короткий ролик, снятый, вероятно, ее сестрой, где запечатлена 73-летняя Пугачева.

Скриншот: repyahovakate / Instagram
Скриншот: repyahovakate / Instagram

Контекст:

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину муж Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин осудил нападение России. Вскоре стало известно, что он с женой и детьми уехал из России в Израиль, так как в стране стали запрещать его концерты, а рекламодатели начали отказываться от сотрудничества с ним.

Галкин неоднократно осуждал действия российских властей и армии. 22 апреля он заявил, что часть своих гонораров от концертов в израильских городах передаст в помощь украинским беженцам. На своих концертах он высмеивает руководство и президента РФ.

27 августа стало известно, что Пугачева с детьми вернулась в Россию. 

18 сентября Пугачева в открытом письме призвала признать ее "иноагентом" в РФ после того, как накануне такое определение дали Галкину. Пост Пугачевой вызвал резонанс в соцсетях. Его активно обсуждали украинские блогеры, журналисты и политики, называя артистку в том числе "новым президентом РФ".

29 сентября российские СМИ сообщили, что певица вместе с детьми покинула Россию и улетела в Израиль. Подчеркивается, что обратного билета у нее не было. Вскоре стало известно, что у артистки есть израильский паспорт.

Теги: Алла Пугачева, Израиль, Виктор Павлик, Екатерина Репяхова
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