Жена Павлика похвасталась соседством с Пугачевой и показала, как на самом деле выглядит 73-летняя артистка

Пугачева в конце сентября покинула РФ и уехала в Израиль Фото: allapugacheva_15 / Instagram

"Алла Борисовна почти соседка. Вчера сестра видела ее на концерте Земфиры", – написала Репяхова, которая вместе с сыном и своей матерью переехала к родственникам в Израиль.

Репяхова также разместила короткий ролик, снятый, вероятно, ее сестрой, где запечатлена 73-летняя Пугачева.