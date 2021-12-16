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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

"Настоящее лицо оккупационной власти". Посольство США отреагировало на задержание Джелялова в Крыму

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В посольстве США обвинения в адрес Джелялова назвали абсурдными
В посольстве США обвинения в адрес Джелялова назвали абсурдными
Фото: crimean-solidarity.org

Задержание в оккупированном Крыму заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джелялова – политически мотивированное. Об этом 16 декабря сообщило в Twitter посольство США в Украине.

"И снова набор абсурдных обвинений против украинца со стороны российских оккупационных сил с целью подавления инакомыслия в Крыму. Безосновательное задержание Наримана Джелялова и жестокое обращение с ним политически мотивированы и показывают истинное лицо оккупационной "власти" Крыма", – сказано в сообщении.

Контекст:

3–4 сентября 2021 года в Крыму российские силовики провели обыски и задержали нескольких крымских татар, в том числе братьев Азиза и Асана Ахтемовых и Джелялова, по делу о взрыве на газопроводе в Симферопольском районе.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский и МИД Украины связали новые задержания на оккупированном полуострове с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. 28 октября "суд" в оккупированном Симферополе продлил им меру пресечения до 23 января 2022 года.

Их обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Джелялов все обвинения отрицает. Асан Ахтемов заявил, что дал признательные показания под пытками. Он рассказал, что его вывозили в лес, ставили на колени возле вырытой ямы и имитировали расстрел, стреляя над головой.

В начале октября Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя, по словам адвоката, оснований для ее назначения не было. В МИД Украины это решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях"

Адвокат Николай Полозов отметил, что оккупационные власти Крыма в ближайшее время планируют выдвинуть Джелялову обвинение в окончательной редакции и ему грозит до 20 лет заключения

Теги: США, Крым, Меджлис, оккупация, крымские татары, посольство США, Нариман Джелялов
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