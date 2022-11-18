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Зеленский: Африканские страны увидели, как Россия позорно заблокировала Черное море, начали открывать глаза

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Зеленский: Мы реально сделали коридор в Черном море вместе с ООН
Зеленский: Мы реально сделали коридор в Черном море вместе с ООН
Фото: president.gov.ua

Блокирование РФ экспорта украинского зерна привело к тому, что страны Африки стали больше поддерживать Украину в ее борьбе с российской агрессией. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 18 ноября в ходе общения с университетским сообществом Ирландии, информирует сайт главы государства.

"Африканские страны увидели, как Россия абсолютно позорно заблокировала Черное море. Заблокировала поставки зерна – пшеницы, кукурузы – из Украины на Африканский континент. И когда страны начали это видеть, когда общества некоторых стран начали это чувствовать, тогда они начали открывать глаза", – сказал он.

Президент Украины констатировал, что "остаются некоторые страны Африки, которые на уровне лидеров не видят ни деструктивных действий России, ни помощи Украины, инициировавшей программы поддержки государств, страдающих от продовольственного кризиса".

"Есть страны, которым мы отправили корабли с зерном. Мы реально им помогаем. Мы реально сделали коридор в Черном море вместе с ООН. И сейчас отправились корабли с пшеницей, а некоторые государства Африки не видят этого на политическом уровне", – считает Зеленский.

Сложившуюся ситуацию он связал с "мощным влиянием российской пропаганды и дезинформации, которая распространяется на Африканском континенте в последние 30 лет".

"В то же время развитых отношений между Украиной и странами Африки долгие годы не было", – подчеркнул Зеленский.

Контекст:

Россия блокировала вывоз украинской агропромышленной продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину. В мае Зеленский говорил, что в украинских портах заблокировано 22 млн тонн зерна, которое должно было пойти на экспорт.

22 июля в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Первое судно, загруженное украинским зерном после достижения договоренности о разблокировке экспорта, вышло из порта Одессы утром 1 августа.

Благодаря черноморской "зерновой инициативе" снизились цены на продовольствие, это косвенно спасло от голода более 100 млн человек, заявили в ООН.

17 ноября в Стамбуле договорились о продолжении работы "зернового коридора" еще на 120 дней.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ООН, Африка, Черное море, экспорт, вторжение, голод, Владимир Зеленский, судно, пшеница, блокирование, кукуруза, море, зерно
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