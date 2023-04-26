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"Партнеры прагматичны, они считают деньги". Резников объяснил, почему Украине не дают современные истребители

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Резников считает, что Запад отошел от позиции "не провоцировать россиян"
Резников считает, что Запад отошел от позиции "не провоцировать россиян"
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

Политических причин не предоставлять Украине современные боевые самолеты уже нет, заявил министр обороны Украины Алексей Резников агентству "Интерфакс-Украина" в интервью, фрагмент которого был опубликован 26 апреля.

"На мой взгляд, политических причин не предоставлять Украине самолеты на сегодняшний день уже нет. Раньше те или иные виды оружия имели политический характер, потому что был отзвук вот той старой доктрины: "Давайте не провоцировать россиян". К счастью, наши партнеры уже от этого практически отошли", – сказал он.

Министр считает, что еще есть "некоторые отголоски" такой политической позиции.

По словам Резникова, Украина еще не получила современные истребители в связи с прагматичным подходом стран Запада.

"Здесь важно слово sustainability (жизнеспособность, устойчивость). Если дать нам самолет, который завтра не будет обслужен, то он не полетит. И смысл тогда его отправлять? Никакого. [...] Любой летчик знает: чтобы самолет или вертолет полетел, ему нужно серьезное обслуживание, причем серьезнее, чем танку. Ведь если танк заглохнет, то можно встать и пойти. А как быть с самолетом? Поэтому партнеры очень прагматичны в принятии своих решений, они считают деньги", – объяснил глава Минобороны Украины.

Он также подчеркнул, что "современная война – это война ресурсов".

"Ресурсы предполагают по меньшей мере три вещи: наличие непосредственно техники, подготовку, обучение персонала и поддержание техники "в тонусе", – отметил Резников.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

26 апреля верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Украина получила уже 98% боевой техники, которую обещал Запад.

Контекст:

Украина призывает партнеров передать ей многоцелевые истребители. Среди моделей, подходящих Вооруженным силам Украины, преимущественно называют американские F-16

Польша и Словакия согласились предоставить Украине истребители МиГ-29 советского образца. 17 марта правительство Словакии одобрило поставку Украине 13 боевых самолетов МиГ-29, 23 марта министр обороны Ярослав Надь сообщил, что четыре из них уже отправлены в Украину. 3 апреля стало известно, что первые самолеты Украине передала и Польша (по состоянию на 5 апреля – уже восемь). 

Передача польских и словацких МиГ-29 несколько усилит возможности истребительной авиации Воздушных сил в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопрос контрнаступления и победы Украины, отмечал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Чтобы завоевать преимущество в воздухе и одержать победу, Украине нужны многоцелевые современные истребители с широким спектром вооружения, подчеркнул он. Игнат добавил, что в составе Воздушных сил есть пять истребительных бригад, три из них имеют на вооружении МиГ-29.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: оружие, война, самолет, авиация, вооружение, Алексей Резников, истребители, самолеты, война России против Украины, летчик, министр
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