Мир должен совместно добиться разблокирования украинских портов и обеспечить свободное судоходство – Каленков

"Нам нужно исходить не из термина "зерновая сделка", а из глобальных мировых договоров о свободном судоходстве. Речь идет, я напомню, о гражданских судах. Со времен Второй мировой войны были многочисленные конфликты в разных точках мира, но практически всегда было свободное гражданское судоходство. И все заинтересованы, чтобы такое же гражданское судоходство было и в Черном море", – заявил он.
Каленков убежден, что разблокировать работу портов можно благодаря совместным действиям черноморских партнеров Украины, в первую очередь членов НАТО Турции и Румынии.
"То, что делает Россия на море, можно назвать только пиратством и терроризмом. Никакие военные действия это не оправдывают. Позиция Турции и других западных партнеров дает нам надежду, что будет возобновлено свободное судоходство в Черном море для гражданских судов. Это может гарантировать и Турция, имея очень сильный черноморский флот. Это может гарантировать НАТО и другие наши западные партнеры", – сказал эксперт.
Он подчеркнул важность военной безопасности и страхования военных рисков для обеспечения работы портов. По его мнению, обеспечивать такое страхование должна Украина вместе с партнерами.
"Речь идет, конечно, о миллиардах долларов, которые должны быть в этом фонде. Но я убежден, что такая формула может быть найдена, ведь уже сейчас существует пул компаний, которые страхуют судна с зерном. Похожая схема может быть разработана и для остальных грузов", – заявил Каленков.
Россия блокировала вывоз украинской продукции из морских портов после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.
22 июля 2022 года в Турции состоялось подписание соглашений о морском экспорте украинского зерна из трех портов – Одессы, Черноморска и Пивденного. Украина подписала документ с Турцией и ООН, Россия зеркально сделала то же самое. Соглашение вступило в силу 1 августа. "Зерновое соглашение" несколько раз продлевали, последний раз – до 18 июля 2023 года.
17 июля в Кремле заявили, что "фактически черноморские договоренности прекратили свое действие", но РФ готова вернуться к "зерновой сделке", если будут выполнены договоренности, касающиеся интересов России. В представительстве РФ при ООН проинформировали, что решение России о выходе из "зерновой сделки" окончательное.
Президент Турции Реджеп Эрдоган 17 июля выразил мнение, что президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин хотел бы продолжения работы "зерновой сделки". Он отметил, что обсудит вопрос продления инициативы на встрече с Путиным.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил 17 июля, что направил Путину письмо с новым предложением, чтобы продлить действие Черноморской зерновой инициативы.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 июля сообщил, что направил Гутерришу и Эрдогану письма с предложением продолжить работу Черноморской зерновой инициативы или ее аналога в трехстороннем формате – без страны-агрессора РФ.
В Кремле в ответ пригрозили "определенными рисками" в случае продолжения "зерновой сделки" без РФ.
18 июля сказал посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что Украина рассматривает вариант "зернового коридора" через территориальные воды Румынии и Болгарии.