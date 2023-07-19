Мир должен совместно добиться разблокирования украинских портов и обеспечить свободное судоходство – Каленков

Каленков заявил, что Россия занимается пиратством и терроризмом и никакие военные действия это не оправдывают Фото: usm.media

"Нам нужно исходить не из термина "зерновая сделка", а из глобальных мировых договоров о свободном судоходстве. Речь идет, я напомню, о гражданских судах. Со времен Второй мировой войны были многочисленные конфликты в разных точках мира, но практически всегда было свободное гражданское судоходство. И все заинтересованы, чтобы такое же гражданское судоходство было и в Черном море", – заявил он.

Каленков убежден, что разблокировать работу портов можно благодаря совместным действиям черноморских партнеров Украины, в первую очередь членов НАТО Турции и Румынии.



"То, что делает Россия на море, можно назвать только пиратством и терроризмом. Никакие военные действия это не оправдывают. Позиция Турции и других западных партнеров дает нам надежду, что будет возобновлено свободное судоходство в Черном море для гражданских судов. Это может гарантировать и Турция, имея очень сильный черноморский флот. Это может гарантировать НАТО и другие наши западные партнеры", – сказал эксперт.



Он подчеркнул важность военной безопасности и страхования военных рисков для обеспечения работы портов. По его мнению, обеспечивать такое страхование должна Украина вместе с партнерами.

"Речь идет, конечно, о миллиардах долларов, которые должны быть в этом фонде. Но я убежден, что такая формула может быть найдена, ведь уже сейчас существует пул компаний, которые страхуют судна с зерном. Похожая схема может быть разработана и для остальных грузов", – заявил Каленков.