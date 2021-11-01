Украина имеет право требовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа – депутат Европарламента Кубилюс

"Украина имеет законное право требовать каких-то компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, которые гарантировали, что транзит останется, и на самом деле дела не идут в этом направлении. Насколько я понимаю, украинское правительство предлагает западному сообществу некие возможности использовать транзитные трубопроводы с пользой. Я надеюсь, что в ЕС будут хорошие попытки серьезно изучить эти предложения", – сказал Кубилюс

Он отметил, что в середине ноября в Европарламенте организуют специальные онлайн-обсуждения всех этих вопросов.

"Это возможность для Украины поднять вопрос не только об энергетической безопасности, но и о безопасности в целом... Украина имеет законное право обращаться к западному сообществу в такой ситуации, когда, к сожалению, безопасность Украины из-за газопровода "Северный поток – 2" подвергается очень негативному воздействию", – подчеркнул Кубилюс.

Депутат сказал, что ЕС беспокоит непростая ситуация на европейском газовом рынке. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыто использует ситуацию как инструмент шантажа, требуя, чтобы "Северный поток – 2" был запущен без выполнения условий директив ЕС.

Он добавил, что инициировал специальное письмо в Еврокомиссию с просьбой начать расследование попыток "Газпрома" манипулировать ситуацией на рынке.

"Результат я вижу таким образом, что "Газпром" и Кремль потеряют доверие из-за того, какую ситуацию они создали на всем европейском континенте с поставками газа. Результат будет противоположным тому, который ожидает Кремль. Результатом будет то, что политики в Европе будут гораздо более убеждены в необходимости более быстрой имплементации Green Deal, чем это было раньше. Потому что газ больше не является гарантией стабильности на энергетических рынках", – считает Кубилюс.