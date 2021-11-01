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Украина имеет право требовать компенсаций от Запада, если РФ прекратит транзит газа – депутат Европарламента Кубилюс

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Кубилюс: Безопасность Украины из-за газопровода "Северный поток 2" подвергается очень негативному воздействию
Кубилюс: Безопасность Украины из-за газопровода "Северный поток – 2" подвергается очень негативному воздействию
Фото: Norwegian – Lithuanian Chamber of Commerce / Facebook

В середине ноября в Европарламенте организуют специальные обсуждения по вопросам транзита газа через Украину и безопасности Украины в условиях запуска российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом депутат Европейского парламента, член делегации Европарламента в Комитете парламентской ассоциации ЕС – Украина и бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс сказал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 1 ноября.

"Украина имеет законное право требовать каких-то компенсаций или гарантий от партнеров на Западе, которые гарантировали, что транзит останется, и на самом деле дела не идут в этом направлении. Насколько я понимаю, украинское правительство предлагает западному сообществу некие возможности использовать транзитные трубопроводы с пользой. Я надеюсь, что в ЕС будут хорошие попытки серьезно изучить эти предложения", – сказал Кубилюс 

Он отметил, что в середине ноября в Европарламенте организуют специальные онлайн-обсуждения всех этих вопросов.

"Это возможность для Украины поднять вопрос не только об энергетической безопасности, но и о безопасности в целом... Украина имеет законное право обращаться к западному сообществу в такой ситуации, когда, к сожалению, безопасность Украины из-за газопровода "Северный поток – 2" подвергается очень негативному воздействию", – подчеркнул Кубилюс.

Депутат сказал, что ЕС беспокоит непростая ситуация на европейском газовом рынке. Он подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин открыто использует ситуацию как инструмент шантажа, требуя, чтобы "Северный поток – 2" был запущен без выполнения условий директив ЕС.

Он добавил, что инициировал специальное письмо в Еврокомиссию с просьбой начать расследование попыток "Газпрома" манипулировать ситуацией на рынке.

"Результат я вижу таким образом, что "Газпром" и Кремль потеряют доверие из-за того, какую ситуацию они создали на всем европейском континенте с поставками газа. Результат будет противоположным тому, который ожидает Кремль. Результатом будет то, что политики в Европе будут гораздо более убеждены в необходимости более быстрой имплементации Green Deal, чем это было раньше. Потому что газ больше не является гарантией стабильности на энергетических рынках", – считает Кубилюс.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины.  Его строительство полностью завершено. 18 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что полностью заполнил техническим газом первую нитку газопровода.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы. 

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина". 

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК "Нафтогаз України", 20 октября – ОГТСУ.

По мнению советника по энергетической безопасности Госдепартамента США Амоса Хохштайна, процесс одобрения газопровода может длиться до марта 2022 года.

Теги: Владимир Путин, газ, Европарламент, Кремль, газопровод, транзит, Андрюс Кубилюс, Северный поток – 2, российский газ
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