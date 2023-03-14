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ВАКС разрешил заочно расследовать дело бывшего топ-чиновника о завладении 195 млн грн. СМИ пишут, что это Клюев

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Должность первого вице-премьера Клюев занимал в 2010 2012 годы
Должность первого вице-премьера Клюев занимал в 2010–2012 годы
Фото: ЕРА

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) разрешил Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) проводить заочное расследование в отношении беглого бывшего первого вице-премьера Украины. Об этом 14 марта проинформировала в Facebook Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП).

"13 марта 2023 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП, о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего первого вице-премьер-министра Украины – одного из подозреваемых по делу о завладении государственными средствами на общую сумму более 195 млн грн", – говорится в сообщении.

В антикоррупционной прокуратуре отметили, что деньги предназначались для финансирования инновационных и инвестиционных проектов в реальном секторе экономики.

Бывший топ-чиновник фигурирует в уголовном производстве, открытом по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

"Такое решение позволит завершить досудебное расследование относительно подозреваемого, который с 2014 года скрывается от следствия на территории государства, признанного Верховной Радой Украины государством-агрессором, и направить дело в ВАКС для рассмотрения по существу", – объяснили в САП.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/pfbid0yPXFwLWmgsvDgUMURgFvWFHfgAhQv8LrGyqQo3YpeRad5k6qw9XJe7wt4dxnGvekl

САП не указала фамилию подозреваемого.

По данным портала "Слово и дело", речь идет об Андрее Клюеве, который занимал должность первого вице-премьера Украины с марта 2010 года по февраль 2012-го. После того он был секретарем Совета нацбезопасности и обороны, а также главой Администрации Президента Украины.

В феврале 2023 года стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский лишил Клюева украинского гражданства.

Контекст:

Клюев с 2014 года находится в Украине в розыске.

В 2020 году сообщалось, что Клюеву объявили подозрение в совершении уголовных преступлений по ч. 4 ст. 190 (мошенничество), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса, что является обоснованным в той мере, чтобы оправдать дальнейшее расследование или предъявление обвинения.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: экономика, прокуратура, расследование, НАБУ, антикоррупционная прокуратура, САП, суд, ВАКС
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