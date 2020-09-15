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Арахамия: Я против создания временной следственной комиссии по работе спецслужб

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не поддерживает создание временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможной причастности высших должностных лиц страны к экстрадиции наемников ЧВК "Вагнер" из Беларуси в Россию.

Арахамия: Есть площадка в закрытом формате. Все, кто получили доступ и допуск, ознакомятся с материалами дела, а потом могут, не разглашая гостайны, сообщить об этом обществу
Арахамия: Есть площадка в закрытом формате. Все, кто получили доступ и допуск, ознакомятся с материалами дела, а потом могут, не разглашая гостайны, сообщить об этом обществу
Фото: Слуга Народу / Facebook

Создание в парламенте временной следственной комиссии по расследованию причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции бойцов ЧВК "Вагнер" из Беларуси в Россию не обсуждается, об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщил "Интерфакс-Украина" 15 сентября.

"Для этого нужно иметь доступ к государственной тайне и получить соответствующий допуск к материалам", – отметил Арахамия.

Он добавил, что категорически против создания любой временной следственной комиссии по работе спецслужб. Этот вопрос, по мнению Арахамии, нужно обсуждать в подкомитете по разведке комитета по нацбезопасности Верховной Рады, получив на доступ к секретной информации допуск.

"У нас есть нормальная площадка, я это предложил оппозиции, потому что они все там репрезентативно присутствуют. Есть площадка в закрытом формате. Все, кто получили доступ и допуск, ознакомятся с материалами дела, всеми документами, а потом могут в каком-то сжатом формате, не разглашая гостайны, сообщить об этом обществу", – считает глава фракции.

Он подчеркнул, что это правильная форма, ее советуют использовать международные партнеры Украины.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону, которое вышло в эфир 6 августа, президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что выдаст Украине задержанных боевиков в случае, если Киев докажет их причастность к преступлениям на Донбассе. Лукашенко поручил пригласить в страну генеральных прокуроров России и Украины для разбирательства в ситуации с задержанными боевиками. 9 августа он заявил, что раз генпрокуроры не приехали в Минск, значит, им "наплевать на этих ребят".

Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

В СБУ назвали "фантастическим сценарием" это сообщение. Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Ермак назвал дезинформационной кампанией версию о причастности СБУ к появлению вагнеровцев в Минске. Шевченковский районный суд Киева обязал СБУ открыть в отношении Ермака производство по ст. 111 (государственная измена) и ст. 114 (шпионаж) Уголовного кодекса Украины. По словам нардепа от "Европейской солидарности" Владимира Арьева, дело связано со сливом информации о спецоперации. Ермак назвал открытие этого производства пиар-ходом.

Бывший глава Офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что операция по поимке наемников ЧВК "Вагнер" была сорвана человеком "из самого ближайшего окружения" Зеленского. Он, как и экс-секретарь Совета национальной безопаности и обороны Украины Александр Турчинов, отметил, что спецоперация началась в 2019 году.

12 сентября генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что ей ничего не известно о якобы подготовке украинскими спецслужбами операции по поимке наемников российской ЧВК "Вагнер".

В этот же день народный депутат Украины от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что Служба безопасности Украины открыла уголовное дело по факту разглашения данных по делу вагнеровцев, задержанных в Беларуси.

15 сентября Венедиктова заявила, что в Украине по делу вагнеровцев открыто три уголовных производства.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Беларусь, Вагнер, Слуга народа, Давид Арахамия
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