Арахамия: Я против создания временной следственной комиссии по работе спецслужб

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия не поддерживает создание временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по расследованию возможной причастности высших должностных лиц страны к экстрадиции наемников ЧВК "Вагнер" из Беларуси в Россию.

Арахамия: Есть площадка в закрытом формате. Все, кто получили доступ и допуск, ознакомятся с материалами дела, а потом могут, не разглашая гостайны, сообщить об этом обществу Фото: Слуга Народу / Facebook

Создание в парламенте временной следственной комиссии по расследованию причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции бойцов ЧВК "Вагнер" из Беларуси в Россию не обсуждается, об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, сообщил "Интерфакс-Украина" 15 сентября.

"Для этого нужно иметь доступ к государственной тайне и получить соответствующий допуск к материалам", – отметил Арахамия.

Он добавил, что категорически против создания любой временной следственной комиссии по работе спецслужб. Этот вопрос, по мнению Арахамии, нужно обсуждать в подкомитете по разведке комитета по нацбезопасности Верховной Рады, получив на доступ к секретной информации допуск.

"У нас есть нормальная площадка, я это предложил оппозиции, потому что они все там репрезентативно присутствуют. Есть площадка в закрытом формате. Все, кто получили доступ и допуск, ознакомятся с материалами дела, всеми документами, а потом могут в каком-то сжатом формате, не разглашая гостайны, сообщить об этом обществу", – считает глава фракции.

Он подчеркнул, что это правильная форма, ее советуют использовать международные партнеры Украины.

29 июля власти Беларуси сообщили о задержании 33 россиян, состоящих в частной военной компании. В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.