Бутусов: Неизвестно, на каком основании Украина выдала Турции Озера и какой суд принял это решение

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов сообщил, что спецслужбы Украины "собирались рассчитаться" с Турцией за захват наемников ЧВК "Вагнер" выдачей представителя считающейся в Турции террористической организацией Рабочей партии Курдистана Исы Озера.

Бутусов: Свои обязательства перед Турцией Украина выполняет – курдского террориста, который пребывал на территории Украины, захватили и вывезли Фото: aa.com.tr

Операция турецких спецслужб по задержанию представителя Рабочей партии Курдистана Исы Озера проходила под контролем Службы безопасности Украины, поэтому со стороны Украины никаких протестов не будет. Об том 12 сентября написал в Facebook главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"На каком основании мы выдали Озера и какой суд принял такое решение – неизвестно. Поэтому в чем именно заключаются его преступления и были ли они вообще, мы не знаем, мы можем считаться только с самим фактом, что его захватили как террориста", – отметил Бутусов.

По его информации, в обмен на задержание преступников, которых разыскивали спецслужбы Турции, страны НАТО, спецслужбы Украины могли получить содействие в операции по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Турецкий самолет, на котором летели наемники из Минска в Стамбул, мог приземлиться на территории Украины.

"Свои обязательства перед Турцией Украина выполняет – курдского террориста, который пребывал на территории Украины, захватили и вывезли. Также решительно Украина могла бы бороться и с российским террором, если бы не предатели. Необходимы расследование и следственная комиссия Верховной Рады", – написал Бутусов.

10 сентября турецкие спецслужбы захватили в Одессе и вывезли в Стамбул Ису Озера. Озер, по информации Бутусова, бежал из Турции и был внесен в "красный" список самых разыскиваемых преступников.

О задержании под Минском наемников ЧВК "Вагнер" власти Беларуси сообщили 29 июля. Офис генерального прокурора Украины 12 августа обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

14 августа стало известно, что власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников "будут трагическими".

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации СБУ и Главного управления разведки Минобороны Украины: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения главы Офиса президента Украины Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска, а также из-за утечки информации из Украины.

24 августа журналистка Любовь Величко опубликовала интервью "куратора спецоперации" и копии документов, которые, по ее словам, доказывают реальность спецоперации.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.