"Было предусмотрено планом закупок". В КСУ опровергли информацию об установке металлических решеток из-за акций протеста

В Конституционном Суде Украины заявили, что закупка металлических решеток на окна и двери первого этажа здания была предусмотрена годовым планом закупок на 2020 год. Его приняли 29 января 2020 года.

Закупка металлических решеток на окна и двери на первом этаже Конституционного суда Украины на улице Жилянской, 14 не связана с акцией протеста 30 октября. Об этом 2 ноября сообщила пресс-служба Конституционного суда Украины на своей странице в Facebook.

"Она была предусмотрена годовым планом закупок Конституционного Суда Украины на 2020 год (Протокол №4 от 29 января 2020 года)", – говорится в сообщении.

По информации суда, в течение сентября – октября проводилось маркетинговое исследование, ценовые предложения прислали три поставщика.

"В конце октября Конституционный суд Украины получил наиболее экономически выгодное предложение от ООО "ТРЕЙД ТУЛС", – добавили в КСУ.

В суде уточнили, что срок исполнения договора – до 31 декабря 2020 года. Он был заключен на сумму 48 783 грн.

Информацию о закупке обнародовали 30 октября, когда под зданием КСУ прошла акция протеста в связи с решением КСУ об отмене ряда норм антикоррупционного законодательства.

Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Кроме того, в результате блокирования доступа НАПК к государственным реестрам Нацагентство не может провести специальную проверку деклараций кандидатов на руководящие должности в госорганах, следовательно, не могут быть назначены на свои должности победители местных выборов, заявили в НАПК.

Председатель Конституционного Суда Александр Тупицкий сказал, что НАПК "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

После заседания СНБО во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

29 октября Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства.

Представители Совета Европы 31 октября раскритиковали законопроект Зеленского. В ответ НАПК заявило, что Конституционный Суд по крайней мере дважды нарушил Конституцию Украины.