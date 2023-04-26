Данилов: Угрозы России о применении ядерного оружия – это проявление бессилия и страха

"Какие-либо угрозы РФ относительно применения ядерного оружия – это проявление бессилия и страха. Чем хуже ситуация на фронте, тем чаще будут раздаваться истерические "ядерные" заявления как показатель понимания Кремлем неотвратимости поражения и неизбежности расплаты", – написал Данилов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

25 апреля, выступая на просветительском марафоне "Знание. Первые", заместитель председателя Совета безопасности РФ, экс-президент России Дмитрий Медведев в очередной раз угрожал применением ядерного оружия, сообщала "Немецкая волна". Он заявил, что "потенциальные противники" России не должны недооценивать возможности применения ядерного оружия в случае, "если в отношении нее будет проявлена агрессия, угрожающая существованию государства".

Контекст:

После полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года представители российского политикума неоднократно говорили о вероятности применения ядерного оружия. В частности, 21 сентября президент РФ Владимир Путин заявил о готовности применить ядерное оружие при угрозе территориальной целостности России.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что не верит в то, что РФ применит ядерное оружие.

27 октября во время выступления в дискуссионном клубе "Валдай" Путин заявил, что Россия "никогда не говорила" о возможном применении своего ядерного оружия, а "только намеками отвечала".

1 января 2023 года представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что украинская разведка постоянно отслеживает перемещение всех носителей ядерного оружия в России.

25 марта Путин заявил, что находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко попросил его развернуть в стране тактическое ядерное оружие. По словам Путина, строительство хранилища на территории Беларуси закончится до 1 июля. Путин утверждал, что речь пока что идет не о передаче ядерного оружия, а о подготовке носителей ядерного оружия и экипажей для них.

Поводом для такого шага, по словам президента РФ, послужило заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном (которые не являются оружием массового поражения, а лишь усиливают бронебойную мощь).

В Великобритании подчеркивали, что этот компонент не имеет ничего общего с ядерным оружием или потенциалом и Россия "знает об этом, но намеренно пытается дезинформировать".

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз может ввести новые санкции, если Россия разместит ядерное оружие на территории Беларуси.

В НАТО раскритиковали Путина за "опасную и безответственную" ядерную риторику.

В МИД КНР заявляли о необходимости избежать войны между государствами, обладающими ядерным оружием.