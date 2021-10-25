“Дети будут умирать“. ООН предупредила об угрозе голода в Афганистане

По данным организации, по состоянию на октябрь с проблемой нехватки продуктов столкнулись уже 22,8 млн граждан Афганистана, тогда как в августе этот показатель не превышал 14 млн. Всего в стране проживает примерно 39 млн граждан.

По словам Бизли, дела в Афганистане “станут намного хуже“. Он считает, что вскоре люди будут голодать, “дети будут умирать“.

Сейчас тысячи афганцев продают собственное имущество и недвижимость, чтобы прокормить свои семьи.