ГБР штурмовало музей, чтобы вручить повестку Порошенко, полицейских из Кагарлыка арестовали. Главное за день

ГБР, Порошенко и музей Гончара

Пятого президента Украины Петра Порошенко вызывали на допрос в Госбюро расследований в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в бюро не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой Мариной открыл выставку картин, которые фигурируют в расследовании. Порошенко заявил, что картины были куплены законно и ввезены в Украину в 2012 году.

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, выломали входную дверь и вручили повестку о повторном вызове на допрос ее супруга Марине Порошенко. Адвокат экс-президента опроверг эту информацию.

В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР в здание незаконным, поскольку решения суда на проведение следственных действий никто не показал. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники бюро изъяли таможенные декларации к картинам.

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