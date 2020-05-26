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ГБР штурмовало музей, чтобы вручить повестку Порошенко, полицейских из Кагарлыка арестовали. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий вторника, 26 мая.

Бойцы спецподразделения ГБР искали Порошенко в музее Ивана Гончара
Бойцы спецподразделения ГБР искали Порошенко в музее Ивана Гончара
Фото: radiosvoboda.org

ГБР, Порошенко и музей Гончара

Пятого президента Украины Петра Порошенко вызывали на допрос в Госбюро расследований в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через государственную границу 43 картин. Экс-президент в бюро не явился, вместо этого в музее Ивана Гончара в Киеве он вместе с супругой Мариной открыл выставку картин, которые фигурируют в расследовании. Порошенко заявил, что картины были куплены законно и ввезены в Украину в 2012 году.

В ГБР сообщили, что сотрудники бюро приехали в музей Гончара, выломали входную дверь и вручили повестку о повторном вызове на допрос ее супруга Марине Порошенко. Адвокат экс-президента опроверг эту информацию.

В учреждении назвали проникновение сотрудников ГБР в здание незаконным, поскольку решения суда на проведение следственных действий никто не показал. Пресс-служба музея сообщила, что сотрудники бюро изъяли таможенные декларации к картинам.

Заочный арест экс-министра

Печерский районный суд Киева заочно арестовал бывшего министра обороны Украины Павла Лебедева по делу о расстрелах на Майдане 18–20 февраля 2014 года.

Увольнение в Госгеокадастре

Кабинет Министров Украины уволил Дениса Башлыка с должности главы Государственной службы по вопросам геодезии, картографии и кадастра. Тот заявил, что узнал об увольнении из интернета.

Кагарлыкский инцидент

Голосеевский районный суд Киева 26 мая избрал меру пресечения полицейским из Кагарлыка Киевской области Николаю Кузиву и Сергею Сулиме, которых подозревают в изнасиловании женщины и избиениях людей. Их взяли под стражу на 60 суток (до 22 июля) без права внесения залога.

Ослабляют карантин

1 июня в Украине откроются бассейны и спортзалы, возобновится движение поездов, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Теги: Петр Порошенко, Павел Лебедев, арест, Марина Порошенко, карантин, расследование, допрос, Госгеокадастр, музей, Денис Башлык, ГБР, Виктор Ляшко, Кагарлык
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