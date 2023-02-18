Казахстанский бизнесмен Джакишев: В чем разница между Токаевым и Назарбаевым? Токаев образованнее, и у него нет такой жадности к деньгам

Джакишев отметил, что Токаева (на фото) знает давно, но не близко Фото: ЕРА

"Глобальная разница? Скажем так, Токаев образованнее, у Токаева, наверное, нет такой жадности к деньгам. Насколько я с ним пересекался, сталкивался, у него нет такого стяжательства. Потому что бывают люди, которые, видя деньги, забывают все, [в том числе] и моральные принципы", – сказал Джакишев.

На уточняющий вопрос Гордона, есть ли это у Назарбаева, он ответил: "У Назарбаева было, однозначно".

По словам Джакишева, Токаева он знает давно, хоть и не близко.

"Он всегда работал в МИД. Пересекались мы с ним, в поездки ездили. Так, по продолжительности, я его давно знаю. А сказать, что близко общались, – нет. Потому что у нас не было просто общих точек пересечения. [...] Казахстан при Токаеве мне нравится больше, потому что появилась возможность говорить. Я в свое время в одном из своих интервью говорил слова [немецкого публициста Вильгельма] Швебеля знаменитые: "Если в стране правду можно говорить только шепотом – значит, страну захватили враги". При Назарбаеве это было так. То есть "страну захватили враги". Сейчас говорить можно. То есть свобода слова реально появилась", – объяснил бизнесмен.

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