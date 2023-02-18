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Казахстанский бизнесмен Джакишев: В чем разница между Токаевым и Назарбаевым? Токаев образованнее, и у него нет такой жадности к деньгам

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Джакишев отметил, что Токаева (на фото) знает давно, но не близко
Джакишев отметил, что Токаева (на фото) знает давно, но не близко
Фото: ЕРА

Между первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и его преемником Касымом-Жомартом Токаевым есть разница, заявил казахстанский бизнесмен Мухтар Джакишев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Глобальная разница? Скажем так, Токаев образованнее, у Токаева, наверное, нет такой жадности к деньгам. Насколько я с ним пересекался, сталкивался, у него нет такого стяжательства. Потому что бывают люди, которые, видя деньги, забывают все, [в том числе] и моральные принципы", – сказал Джакишев.

На уточняющий вопрос Гордона, есть ли это у Назарбаева, он ответил: "У Назарбаева было, однозначно".

По словам Джакишева, Токаева он знает давно, хоть и не близко.

"Он всегда работал в МИД. Пересекались мы с ним, в поездки ездили. Так, по продолжительности, я его давно знаю. А сказать, что близко общались, – нет. Потому что у нас не было просто общих точек пересечения. [...] Казахстан при Токаеве мне нравится больше, потому что появилась возможность говорить. Я в свое время в одном из своих интервью говорил слова [немецкого публициста Вильгельма] Швебеля знаменитые: "Если в стране правду можно говорить только шепотом – значит, страну захватили враги". При Назарбаеве это было так. То есть "страну захватили враги". Сейчас говорить можно. То есть свобода слова реально появилась", – объяснил бизнесмен.

ВИДЕО
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Контекст:

Назарбаев был бессменным президентом Казахстана в течение пяти президентских сроков – с апреля 1990 года до своей отставки в марте 2019 года. После этого он остался на ряде должностей, получил ряд привилегий и статус "елбасы" – "отца нации".

Токаев стал президентом Казахстана 20 марта 2019 года.

Во время протестов в Казахстане в январе 2022 года одним из требований митингующих был полный уход Назарбаева из власти. 9 января Назарбаев самостоятельно решил передать пост председателя Совета безопасности республики Токаеву.

5 июня в Казахстане состоялся референдум по внесению поправок в конституцию, которые реформировали систему власти в стране и лишили Назарбаева особого статуса. Инициатором референдума стал Токаев. В поддержку предложенных им поправок проголосовали 77,18% избирателей.

10 января 2023 года Конституционный суд Казахстана признал неконституционным закон о елбасы. В феврале это решение, лишающее Назарбаева привилегий, утвердил Токаев.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Казахстан, Нурсултан Назарбаев, свобода слова, Касым-Жомарт Токаев, Мухтар Джакишев
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