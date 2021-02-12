Кулеба о влиянии Байдена на санкции против телеканалов: Версия красивая, ничего не скажешь

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "спонсор" решения о блокировке трех телеканалов – не президент США Джо Байден, а сама Украина.

Кулеба: О каких-то конкретных каналах или фамилиях мы с Блинкеном не говорили, это все надумали конспирологи Скриншот: Yanina Sokolova / YouTube

Решение политического руководства Украины заблокировать каналы "112 Украина", NewsOne и ZIK принято не из-за прихода к власти в США администрации Джо Байдена и контактов с ней Банковой и МИД, сказал в интервью YouTube-каналу Янины Соколовой министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Глава МИД Украины подчеркнул, что решение закрыть три канала, близкие к главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку, не было сиюминутным или импульсивным.

По словам министра, просто именно сейчас появилась решающая информация и факты от СБУ, а также политическая воля утверждать такие решения для борьбы с российской пропагандой.

На уточняющий вопрос, что "спонсор" решения закрыть каналы Медведчука – не Байден, Кулеба ответил: "Спонсор – это украинское государство. Хочу обратить внимание, что это не было какое-то поспешное решение. Очень долго, с 2018 года, шли к этому".

Кулеба отметил также, что в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном в конце января 2020 года он не обсуждал этот вопрос, вопреки информации экс-нардепа Сергея Лещенко. Однако, добавил глава МИД, в разговоре с Блинкеном он "инициативно отметил высокий уровень взаимодействия", которого достигли наши страны в противодействии российской дезинформации, сдерживании информационных операций Москвы, и высказал готовность и далее укреплять сотрудничество в этой сфере.

"Это я сказал, это было. И госсекретарь подтвердил, что США также готовы к такому взаимодействию. Но о каких-то конкретных каналах или фамилиях мы не говорили – этого всего не было, это все надумали конспирологи. Но версия красивая, ничего не скажешь", – с улыбкой сказал он.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также опровергал версию влияния США на блокировку каналов в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

По данным издания ZN.UA, санкции ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины. Это косвенно подтвердил глава МВД Арсен Аваков – по его словам, "есть основания полагать, что ряд фигурантов имел отношение к поставкам топлива боевикам.

4 февраля партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента Зеленского. Они считают, что президент "грубо нарушил" Конституцию Украины, подписывая указ.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и кум президента РФ Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.