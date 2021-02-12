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Совет ассоциации Украина – ЕС: Усилия Украины в защите от манипуляций информацией являются законными

Усилия Украины в борьбе с манипуляциями законны, в частности, учитывая масштабы дезинформационных кампаний, касающихся Украины, в том числе из-за рубежа, отметили в Совете ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Любые принятые меры не должны происходить за счет свободы СМИ и должны быть пропорциональны цели, отметили в Совете ассоциации
Любые принятые меры не должны происходить за счет свободы СМИ и должны быть пропорциональны цели, отметили в Совете ассоциации
Фото: EPA

Усилия Украины по защите от манипуляций информацией являются законными. Об этом говорится в совместном заявлении по результатам седьмого заседания Совета ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое опубликовано на сайте украинского правительства 12 февраля.

"ЕС напомнил о важности свободы выражения, независимости и плюрализма средств массовой информации, включая важную роль, которую играет независимая государственная служба вещания. Стороны признали, что усилия Украины в защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, учитывая масштабы дезинформационных кампаний, касающихся Украины, в том числе из-за рубежа. Любые принятые меры не должны происходить за счет свободы СМИ и должны быть пропорциональны цели", – говорится в заявлении.

Конкретных примеров в документе не привели, однако 1 февраля СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети российских спецслужб, пытавшихся влиять на ситуацию в Украине при помощи политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. В частности, упоминались такие каналы, как "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

В СБУ заявляли, что сеть была создана сотрудниками 85-го главного центра специальной службы ГУ Генерального штаба вооруженных сил России. В ее состав входили активисты "русской весны" из Одессы и Харькова, которые сейчас базируются на территории подконтрольной России ПМР (Приднестровской молдавской республики) в Тирасполе.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. На встрече с руководителями других телеканалов Зеленский заверил, что медиабизнесу ничто не угрожает.

Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула [кума президента РФ, главы политсовета ОПЗЖ Виктора] Медведчука. Их "весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине", подчеркнул Подоляк.

Блокировка "112 Украина", ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России. Глава МВД Арсен Аваков сообщил, что ряд фигурантов санкций СНБО имели отношение к поставкам топлива для боевиков.

Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов "112 Украина", ZIK и NewsOne.

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Виктор Медведчук, санкции, пропаганда, 112 Украина, ZIK, Евросоюз, Тарас Козак, NewsOne
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