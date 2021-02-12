Совет ассоциации Украина – ЕС: Усилия Украины в защите от манипуляций информацией являются законными

Усилия Украины в борьбе с манипуляциями законны, в частности, учитывая масштабы дезинформационных кампаний, касающихся Украины, в том числе из-за рубежа, отметили в Совете ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Любые принятые меры не должны происходить за счет свободы СМИ и должны быть пропорциональны цели, отметили в Совете ассоциации Фото: EPA

Усилия Украины по защите от манипуляций информацией являются законными. Об этом говорится в совместном заявлении по результатам седьмого заседания Совета ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое опубликовано на сайте украинского правительства 12 февраля.

"ЕС напомнил о важности свободы выражения, независимости и плюрализма средств массовой информации, включая важную роль, которую играет независимая государственная служба вещания. Стороны признали, что усилия Украины в защите от манипуляций информацией являются законными, в частности, учитывая масштабы дезинформационных кампаний, касающихся Украины, в том числе из-за рубежа. Любые принятые меры не должны происходить за счет свободы СМИ и должны быть пропорциональны цели", – говорится в заявлении.

Конкретных примеров в документе не привели, однако 1 февраля СБУ сообщила о разоблачении агентурной сети российских спецслужб, пытавшихся влиять на ситуацию в Украине при помощи политических всеукраинских и региональных Telegram-каналов. В частности, упоминались такие каналы, как "Легитимный", "Резидент", "Картель", "Сплетница", "Черный квартал", "Политический расклад", "Нетипичное Запорожье", "Тремпель Харьков", "Одесский фраер", "Днепр live", "Николаев live", "Херсон live".

В СБУ заявляли, что сеть была создана сотрудниками 85-го главного центра специальной службы ГУ Генерального штаба вооруженных сил России. В ее состав входили активисты "русской весны" из Одессы и Харькова, которые сейчас базируются на территории подконтрольной России ПМР (Приднестровской молдавской республики) в Тирасполе.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Тараса Козака и принадлежащих ему телеканалов "112 Украина", ZIK, NewsOne. На встрече с руководителями других телеканалов Зеленский заверил, что медиабизнесу ничто не угрожает.

Козак приобрел NewsOne и "112 Украина" в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это "одна история" в контексте владения украинскими телеканалами.