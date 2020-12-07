Кулеба: Сейчас я против экономических санкций в отношении белорусских компаний или секторов экономики

Украина идет синхронизированно с Евросоюзом в плане защиты прав человека, осуждения насилия и требований демократических преобразований в Беларуси, отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступает против введения экономических санкций в отношении Беларуси. Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина", которое вышло 7 декабря.

"Если брать за стартовую точку нынешнюю ситуацию в Беларуси, то я пока против любых экономических санкций против белорусских компаний или секторов экономики. У нас с Беларусью есть принципиальные политические разногласия, но я не вижу по состоянию на сейчас – подчеркиваю, по состоянию на сейчас – фундаментальной необходимости для экономических санкций. Торговля одинаково важна для обеих стран. Будем двигаться по этой логике. Мы, напомню, сразу заняли четкую позицию и идем синхронизированно с Евросоюзом и в плане защиты прав человека, и осуждения насилия, и требований демократических преобразований в Беларуси. И для изменения этой позиции я не вижу сейчас никаких предпосылок", – сказал министр.

С 9 августа в Беларуси не утихают массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он руководит страной с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов. Лидер белорусской оппозиции Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

Лукашенко 23 сентября вступил в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко, который считает себя президентом Беларуси, и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина.

Министры иностранных дел стран Евросоюза 19 ноября согласовали работу над третьим пакетом санкций против Беларуси. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сказал, что санкции будут введены против физических и юридических лиц.