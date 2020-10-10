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ПОЛИТИКА

Литвин назвал Кравчука "патентованной политической проституткой"

По мнению бывшего спикера Верховной Рады Владимира Литвина, первый президент Украины Леонид Кравчук высказывал противоречивые заявления, касающиеся назначения первого премьер-министра Украины Витольда Фокина на должность заместителя главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Литвин: С Кравчуком все понятно: это патентованная политическая проститутка
Литвин: С Кравчуком все понятно: это патентованная политическая проститутка
Фото: Володимир Литвин / Facebook

Экс-председатель Верховной Рады Владимир Литвин в интервью "Стране" рассказал о своем отношении к работе первого президента Украины Леонида Кравчука и первого премьер-министра Витольда Фокина в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе. 

"Люди, которые занимали высокие должности, а потом отошли от политики, часто обуреваемы желанием быть услышанными. Когда у них появляется такая возможность, они пытаются научить, как следует работать – правильно и ответственно. [В этом есть смысл] именно для дела. Но ведь с Кравчуком все понятно: это патентованная политическая проститутка. [...] И причем всегда", – cказал Литвин. 

Объясняя свои слова, он вспомнил, как Кравчук комментировал назначение и уход Фокина из состава ТКГ и его увольнение с должности замглавы украинской делегации. 

"Сначала в интервью говорит, что они с Фокиным сидели, обсуждали минский процесс пять часов (о том, что перед назначением в ТКГ Фокин и Кравчук провели шестичасовую беседу, заявлял Фокин. – "ГОРДОН"). А потом, как только активисты прибежали и начали качать свои права… заявляет, что к Фокину чуть ли никакого отношения не имеет. А если Фокин хочет уходить, то пусть уходит. Но они же вроде пять часов сидели и обсуждали ситуацию, вроде договорились, кто чем будет заниматься", – добавил Литвин. 

87-летний Фокин 18 августа стал первым заместителем главы украинской делегации в ТКГ. Кравчук, комментируя назначение Фокина, говорил, что тот в ТКГ должен будет помочь наладить коммуникацию со всеми жителями Донбасса. Рекомендовал Фокина остальным переговорщикам глава Офиса президента Андрей Ермак. В интервью "1+1", которое вышло 12 сентября, внучка Фокина Маша сообщила, что это она познакомила деда с Ермаком.  

Советник Ермака Михаил Подоляк отрицал ее слова: "Предложение возглавить ТКГ получил Леонид Макарович Кравчук, а он уже предложил некоторых людей, которых он хочет видеть в составе этой группы". Первый президент сказал, что не предлагал Фокина назначить на эту должность. 

В интервью изданию "Страна", опубликованном 30 августа, Фокин заявил, что выступает за всеобщую амнистию и особый статус для всего Донбасса.

"И с той стороны, и с другой стороны было совершено много преступлений, которые в конечном итоге должны быть расследованы, и виновные пусть понесут наказание. Но сегодня, чтобы прекратить войну и уберечь жизнь бойцов и командиров, моя позиция – нужно объявить всеобщую амнистию, провести выборы, решить вопрос особого статуса отдельных районов, а лучше – всего Донбасса", – сказал он.

29 сентября во время заседания комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Фокин заявил, что не уверен, воюют ли Украина и Россия. Он также сказал, что никогда не будет врагом России.

Комитет рекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому осудить высказывания Фокина и уволить его. После этого Ермак сказал, что Фокин должен уйти из ТКГ, а в Офисе президента заявили, что "неприятно поражены" высказываниями переговорщика.

Заявления Фокина раскритиковали украинские политики. В частности, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков назвал его "мерзавцем и махровым идиотом", бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк сказал, что "фокины" – это "диагноз, болезнь антиукраинства, антигосударственности, неполноценности, подлизывания России, дремучей советскости".

30 сентября Зеленский вывел Фокина из состава украинской делегации в ТКГ и освободил его от выполнения обязанностей замглавы делегации.

Теги: Леонид Кравчук, Украина, Владимир Литвин, Витольд Фокин, ТКГ
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