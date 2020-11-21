Министр юстиции Украины: Конституционный Суд иногда слишком далеко заходит

Конституционный Суд Украины находит нарушения там, где они не очевидны, считает министр юстиции Денис Малюська.

Конституционный Суд Украины (КСУ) принимает неоднозначные решения. Такое мнение министр юстиции Украины Денис Малюська выразил "Фактам" в интервью, которое было опубликовано 19 ноября.

"Вопрос в том, что Конституционный Суд иногда слишком далеко заходит. По крайней мере, по моему мнению как юриста, находя нарушения там, где они, мягко говоря, не очевидны. С таким подходом, в принципе, можно поставить под сомнение практически любой действующий закон", – сказал он.

В качестве примера министр привел частые ссылки суда на нарушение нормы Конституции о том, что в Украине действует принцип верховенства права (ст. 8).

"О сути верховенства права написаны диссертации и монографии, но однозначной дефиниции нет, как и единого понимания. Поэтому часто, читая решения, осознаешь: судья постановил, что та или иная норма ему не по душе, а буквального и четкого нарушения Конституции нет, поэтому ее нужно признать неконституционной как нарушающей принцип верховенства права. Это очень рискованный подход, поскольку он открывает возможность КСУ отменить абсолютно любую норму, которая ему не по душе", – объяснил Малюська.

По словам главы Минюста, он "приверженец того, чтобы Конституционный Суд больше держал себя в рамках и признавал неконституционными только нормы, которые объективно и более однозначно нарушают правила, установленные Основным законом".

Конституционный Суд Украины попал в скандал, отменив 27 октября часть положений антикоррупционных законов и указав, что уголовная ответственность за декларирование заведомо недостоверных данных и умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.

В "Большой семерке" и Евросоюзе выразили обеспокоенность этим решением. Посол Украины при ЕС Николай Точицкий в письме к вице-премьер-министру Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольге Стефанишиной сообщил, что решение КСУ может стать причиной приостановки безвизового режима с Евросоюзом.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".

Глава КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", судья КСУ Игорь Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.

29 октября после заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, которым предлагается признать неправомерным решение КСУ, лишить полномочий весь состав суда и назначить новый, а также обеспечить непрерывность действия антикоррупционного законодательства. Тупицкий заявил, что этот проект закона имеет признаки конституционного переворота и противоречит двум статьям Конституции Украины.

3 ноября Рада призвала 11 судей КСУ, голосовавших за отмену части антикоррупционных норм, уйти в отставку. 4 ноября 226 нардепов подписали и передали в КСУ заявление с призывом к судьям добровольно сложить полномочия.

КСУ состоит из 18 судей – по шесть назначаются президентом Украины, Радой и съездом судей Украины. На данный момент в суде работает 15 судей.