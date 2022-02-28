"На мирные города направляют ракеты, а женщины рожают в бомбоубежищах". Замглавы Рады обратилась к женщинам-лидерам парламентов из-за нападения РФ

"Я обращаюсь к вам в это очень тяжелое время, когда на мирные украинские города, жилые дома, садики и больницы направляют российские ракеты и бомбы, от которых гибнут украинские дети. Когда тысячи женщин и детей вынуждены ночевать в подвалах, а беременные женщины дарить новую жизнь в бомбоубежищах", – отметила она.
Парламентарий отметила, что ни одна страна Европы со времен Второй мировой войны не знала такой коварной, масштабной и кровавой интервенции, которую испытывает Украина со стороны РФ.
"Ни одна страна Европы не переживала такой гуманитарный кризис, который сегодня мы имеем в Украине. Ни один человек не мог поверить в то, что ракеты можно направить в столицу страны, основательницы ООН. Прошу вас, как женщина-политик, как мать – не молчать. Я прошу вас объединиться и проявить женское политическое лидерство и солидарность с украинским народом, с матерями и женщинами Украины", – подчеркнула Кондратюк.
Политик попросила женщин-лидеров парламентов мобилизовать возможности их национальных парламентов для того, чтобы остановить Россию и прекратить те преступления против человечности, которые совершаются против граждан Украины, женщин и детей по приказу военно-политического руководства РФ.
"Российская агрессия и ее последствия также угрожают экологической безопасности всей Европы и мира. Взрыв ракеты над захваченной войсками РФ ЧАЭС унесет жизни уже не только украинцев, но и миллионов европейцев и их детей. Именно поэтому, я призываю вас сделать все возможное на уровне своих парламентов, чтобы закрыть небо над Украиной, ввести беспилотную зону. Только так можно спасти сотни тысяч жизней", – призвала она.
Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – "демилитаризация и денацификация Украины". Около 5.00 вооруженные силы РФ атаковали Украину с юга, севера (в том числе с территории Беларуси) и востока. Они начали обстреливать украинские позиции на Донбассе, нанесли ракетно-бомбовые удары по ряду аэродромов и другим военным объектам.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Путин начал полномасштабную войну против Украины, и призвал мир отреагировать.
Президент Украины Владимир Зеленский утром 24 февраля объявил военное положение, а в конце дня – всеобщую мобилизацию. Он призвал украинцев не паниковать, "делать все, что нужно, для поддержки Вооруженных сил Украины" и пообещал, что всем желающим защищать Украину будут выдавать оружие.
По данным ОПУ на 27 февраля, общие потери российских оккупантов – около 4,5 тыс. человек (1,5 тыс. убитых и 3 тыс. раненых). При этом в министерстве обороны РФ скрывали потери среди личного состава и признали их только на четвертый день войны. Официальный представитель минобороны РФ Игорь Конашенков 27 февраля заявил, что "есть погибшие и раненые", но не уточнил их количество.
За четыре дня войны, по данным Офиса президента Украины, погибли 352 мирных жителя (в том числе 16 детей), ранения получили 2040 граждан (в том числе 45 детей).
Российские войска атакуют жилые кварталы, детские сады и больницы. По данным украинской стороны, РФ применяет в Украине реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган".
Оккупационные войска уже подошли к Киеву. 25 февраля мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что город вступил в фазу обороны, в некоторых районах звучат выстрелы и взрывы. Власти призвали киевлян оставаться в помещениях – дома или в укрытиях.
Из-за вторжения РФ в Украину западные страны наложили на Россию санкции. Ограничения, в частности, касаются крупных российских банков и ряда близких к Путину чиновников и их детей. После того как Россия отказалась прекратить агрессию против Украины, ЕС, США, Великобритания и Канада решили включить в санкционный список самого Путина. В ближайшие дни некоторые российские банки будут отключены от международной межбанковской системы SWIFT.