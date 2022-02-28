"На мирные города направляют ракеты, а женщины рожают в бомбоубежищах". Замглавы Рады обратилась к женщинам-лидерам парламентов из-за нападения РФ

Кондратюк: Ни одна страна Европы не переживала такой гуманитарный кризис, который сегодня мы имеем в Украине Фото: Олена Кондратюк / Facebook

"Я обращаюсь к вам в это очень тяжелое время, когда на мирные украинские города, жилые дома, садики и больницы направляют российские ракеты и бомбы, от которых гибнут украинские дети. Когда тысячи женщин и детей вынуждены ночевать в подвалах, а беременные женщины дарить новую жизнь в бомбоубежищах", – отметила она.

Парламентарий отметила, что ни одна страна Европы со времен Второй мировой войны не знала такой коварной, масштабной и кровавой интервенции, которую испытывает Украина со стороны РФ.

"Ни одна страна Европы не переживала такой гуманитарный кризис, который сегодня мы имеем в Украине. Ни один человек не мог поверить в то, что ракеты можно направить в столицу страны, основательницы ООН. Прошу вас, как женщина-политик, как мать – не молчать. Я прошу вас объединиться и проявить женское политическое лидерство и солидарность с украинским народом, с матерями и женщинами Украины", – подчеркнула Кондратюк.

Политик попросила женщин-лидеров парламентов мобилизовать возможности их национальных парламентов для того, чтобы остановить Россию и прекратить те преступления против человечности, которые совершаются против граждан Украины, женщин и детей по приказу военно-политического руководства РФ.

"Российская агрессия и ее последствия также угрожают экологической безопасности всей Европы и мира. Взрыв ракеты над захваченной войсками РФ ЧАЭС унесет жизни уже не только украинцев, но и миллионов европейцев и их детей. Именно поэтому, я призываю вас сделать все возможное на уровне своих парламентов, чтобы закрыть небо над Украиной, ввести беспилотную зону. Только так можно спасти сотни тысяч жизней", – призвала она.