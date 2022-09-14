Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке". Мецгера оштрафовали на 3400 грн

Судья Голосеевского районного суда Киева Николай Дидык зачитал приговор, согласно которому Мецгера признали виновным по ч.1 и ч.3 статьи 171 Уголовного кодекса (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста) и определили наказание в виде штрафа в размере 3400 грн.
Также виновными суд признал Тельбизова и Осипова. Обоих – по ч. 1 и ч. 2 ст. 171 и ч. 1 ст. 126 (побои и пытки). Им суд назначил штраф по 1,7 тыс. грн каждому.
Как отмечает СМИ, назначить такое наказание – в виде штрафа и без лишения права занимать должности – суд просили государственные обвинители (прокуроры).
В комментарии журналисту "Радіо Свобода" Мецгер заявил, что обсудит со своими адвокатам подавать ли апелляцию.
На уточнение журналистов по поводу его намерений занимать государственные должности в будущем, Мецгер ответил так: "Если будет такая возможность, будет у меня такое желание, я буду нужен государству – да, буду. Если не нужно, то не буду. Но я считаю, что у меня достаточно навыков, скилов, которые могут быть нужны государству еще".
В то же время потерпевшие оспаривают безосновательное, по их мнению, закрытие уголовного производства по самой тяжелой, 146 ст. Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), которая предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.
4 октября 2021 года на журналистов "Схем" напали в "Укрэксимбанке" во время записи интервью с Мецгером в его кабинете. В инциденте также участвовали Тельбизов, Осипов и директор департамента информационной политики банка Владимир Пикалов.
Как сообщили журналисты, Мецгеру не понравился вопрос, который касался одного из ближайших расследований "Схем". Сотрудники банка по приказу Мецгера силой забрали у оператора "Схем" Александра Мазура две камеры, достали из них флешки и удалили записанное видео. Также охранники на час вынесли из кабинета главы банка всю технику журналистов, а их самих не выпускали из кабинета.
Журналисты опубликовали сделанную на телефон аудиозапись происходившего в кабинете, а позднее – восстановленную видеозапись инцидента. На ней слышно, как Мецгера спросили о возможном кредитовании госбанком лица, связанного с террористической организацией "ДНР".
Полиция начала расследование по факту нападения на журналистов программы "Схемы" во время интервью.
5 октября в "Укрэксимбанке" заявили, что журналисты "Схем" задали вопросы, относящиеся к банковской тайне, поэтому пресс-служба банка "была вынуждена остановить дальнейшее проведение интервью" и "дальнейшая беседа проходила в формате офрекордс-встречи".
В октябре Мецгера отстранили и уволили по собственному желанию, полномочия остальных приостановили на время. 11 ноября стало известно, что по итогам внутреннего расследования Тельбизов и Осипов вернулись к работе, а Пикалов уволен. Тельбизова встретили в банке аплодисментами, но на следующий день его, а также Осипова тоже уволили.
Киевская прокуратура 2 ноября проинформировала, что в суд передали обвинительный акт в отношении четырех лиц. Действия Мецгера и Пикалова квалифицированы по ст. 171 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), Осипова и Тельбизова – по ст. 171 и 126 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов и побои).
7 октября "Схемы" опубликовали расследование, вопрос по которому не понравился Мецгеру. В нем говорится о том, что "Укрэксимбанк" в апреле 2021 года выдал $60 млн кредита двум фирмам бизнесмена родом из оккупированной Горловки (Донецкая область) Сергея Брюховецкого. По информации журналистов, его компании ведут деятельность в ОРДО и платят налоги оккупационной власти.