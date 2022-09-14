Нападение на журналистов "Схем" в "Укрэксимбанке". Мецгера оштрафовали на 3400 грн

Судья Голосеевского районного суда Киева Николай Дидык зачитал приговор, согласно которому Мецгера признали виновным по ч.1 и ч.3 статьи 171 Уголовного кодекса (незаконное изъятие собранных журналистом материалов и технических средств, препятствование работе журналиста) и определили наказание в виде штрафа в размере 3400 грн.

Также виновными суд признал Тельбизова и Осипова. Обоих – по ч. 1 и ч. 2 ст. 171 и ч. 1 ст. 126 (побои и пытки). Им суд назначил штраф по 1,7 тыс. грн каждому.

Как отмечает СМИ, назначить такое наказание – в виде штрафа и без лишения права занимать должности – суд просили государственные обвинители (прокуроры).

В комментарии журналисту "Радіо Свобода" Мецгер заявил, что обсудит со своими адвокатам подавать ли апелляцию.

На уточнение журналистов по поводу его намерений занимать государственные должности в будущем, Мецгер ответил так: "Если будет такая возможность, будет у меня такое желание, я буду нужен государству – да, буду. Если не нужно, то не буду. Но я считаю, что у меня достаточно навыков, скилов, которые могут быть нужны государству еще".

В то же время потерпевшие оспаривают безосновательное, по их мнению, закрытие уголовного производства по самой тяжелой, 146 ст. Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека), которая предусматривает ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.