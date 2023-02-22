Нардеп Рудык: Не думаю, что в России будет переворот. Я бы хотел, чтобы наши союзники помогли, как помогли с бен Ладеном

"Скептически отношусь к их внутренней революции и даже внутреннему перевороту. Пока что в той части, где я интересовался политической жизнью в России, – я вижу, что они ищут [президенту Владимиру] Путину типа оппонента на следующие выборы. Соответственно, типа партию, которая может теоретически конкурировать с "Единой Россией" и подтянуть голоса электората а-ля [умершего главы ЛДПР Владимира] Жириновского", – сказал он.
Нардеп объяснил, почему.
"Я не представляю, что [создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин, [глава Чечни Рамзан] Кадыров – кто там у них еще появляется? – могут реально составить конкуренцию Путину. Они представляют такую риторику, которая, скорее всего, может увлечь определенный сегмент электоральных симпатий. Но это не будет сегмент, который может иметь большинство в российском обществе", – считает Рудык.
Он отметил, что вопрос можно решить иначе.
"Не думаю, что это будет переворот. Я бы хотел, конечно, чтобы наши союзники помогли, как помогли с [уничтоженным главой террористической группировки "Аль-Каида" Усамой] бен Ладеном. ...Мне кажется, что они тоже не примут на себя такую ответственность. Мы живем в демократическом обществе, и нам бы очень хотелось, чтобы это произошло. Потому что пережившие и знающие, что это за существо, конечно, ни перед чем бы с этой точки зрения не остановились. А там могут быть разные соображения: как к этому отнесется их избиратель, а "не обидится" ли, а если "обидится", то не нажмет ли на кнопочку", – подчеркнул Рудык.
Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?" Читайте полную версию интервью
Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.
24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически Путин развязал войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства Россия незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин в 2022-м планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.
Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".
По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".