Нардеп Рудык: Не думаю, что в России будет переворот. Я бы хотел, чтобы наши союзники помогли, как помогли с бен Ладеном

"Скептически отношусь к их внутренней революции и даже внутреннему перевороту. Пока что в той части, где я интересовался политической жизнью в России, – я вижу, что они ищут [президенту Владимиру] Путину типа оппонента на следующие выборы. Соответственно, типа партию, которая может теоретически конкурировать с "Единой Россией" и подтянуть голоса электората а-ля [умершего главы ЛДПР Владимира] Жириновского", – сказал он.

Нардеп объяснил, почему.

"Я не представляю, что [создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин, [глава Чечни Рамзан] Кадыров – кто там у них еще появляется? – могут реально составить конкуренцию Путину. Они представляют такую риторику, которая, скорее всего, может увлечь определенный сегмент электоральных симпатий. Но это не будет сегмент, который может иметь большинство в российском обществе", – считает Рудык.

Он отметил, что вопрос можно решить иначе.

"Не думаю, что это будет переворот. Я бы хотел, конечно, чтобы наши союзники помогли, как помогли с [уничтоженным главой террористической группировки "Аль-Каида" Усамой] бен Ладеном. ...Мне кажется, что они тоже не примут на себя такую ответственность. Мы живем в демократическом обществе, и нам бы очень хотелось, чтобы это произошло. Потому что пережившие и знающие, что это за существо, конечно, ни перед чем бы с этой точки зрения не остановились. А там могут быть разные соображения: как к этому отнесется их избиратель, а "не обидится" ли, а если "обидится", то не нажмет ли на кнопочку", – подчеркнул Рудык.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?" Читайте полную версию интервью

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