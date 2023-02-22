ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Нардеп Рудык: Не думаю, что в России будет переворот. Я бы хотел, чтобы наши союзники помогли, как помогли с бен Ладеном

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Нардеп Рудык: Не думаю, что в России будет переворот. Я бы хотел, чтобы наши союзники помогли, как помогли с бен Ладеном

Фото: ЕРА

В России не произойдет государственного переворота. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил нардеп от группы "За майбутнє", подполковник Вооруженных сил Украины Сергей Рудык.

"Скептически отношусь к их внутренней революции и даже внутреннему перевороту. Пока что в той части, где я интересовался политической жизнью в России, – я вижу, что они ищут [президенту Владимиру] Путину типа оппонента на следующие выборы. Соответственно, типа партию, которая может теоретически конкурировать с "Единой Россией" и подтянуть голоса электората а-ля [умершего главы ЛДПР Владимира] Жириновского", – сказал он.

Нардеп объяснил, почему.

"Я не представляю, что [создатель частной военной компании "Вагнер" Евгений] Пригожин, [глава Чечни Рамзан] Кадыров – кто там у них еще появляется? – могут реально составить конкуренцию Путину. Они представляют такую риторику, которая, скорее всего, может увлечь определенный сегмент электоральных симпатий. Но это не будет сегмент, который может иметь большинство в российском обществе", – считает Рудык.

Он отметил, что вопрос можно решить иначе.

"Не думаю, что это будет переворот. Я бы хотел, конечно, чтобы наши союзники помогли, как помогли с [уничтоженным главой террористической группировки "Аль-Каида" Усамой] бен Ладеном. ...Мне кажется, что они тоже не примут на себя такую ответственность. Мы живем в демократическом обществе, и нам бы очень хотелось, чтобы это произошло. Потому что пережившие и знающие, что это за существо, конечно, ни перед чем бы с этой точки зрения не остановились. А там могут быть разные соображения: как к этому отнесется их избиратель, а "не обидится" ли, а если "обидится", то не нажмет ли на кнопочку", – подчеркнул Рудык.

Нардеп Рудык: 24 февраля военком мне говорит: "Призвать нардепа – это уголовная ответственность. Ни за что. Никогда". Я отвечаю: "Добрый человек, орки под Киевом. О какой ответственности ты говоришь?" Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Путин находится у власти в РФ с 2000 года. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев. В 2020 году в России был принят закон об обнулении президентских сроков Путина. Документ позволяет ему остаться на посту главы государства до 2036 года.

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически Путин развязал войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства Россия незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. По данным СБУ, Путин в 2022-м планировал в Украине блицкриг, но он провалился. ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.

По мнению российской журналистки Юлии Латыниной, Путин может столкнуться с перспективой угроз для своей власти в России на фоне неудачно складывающегося вторжения в Украину.

Получивший украинское гражданство российский публицист и телеведущий Александр Невзоров убежден, что окружение Путина ищет возможности с ним расправиться, "но это очень непросто".

По оценке советника главы МВД Украины Антона Геращенко, поражения российской армии в Украине влияют на ситуацию в РФ и система управления, которую построил Путин, рушится. Он считает, что есть четыре варианта, как сложится будущее Путина. В том числе Геращенко не исключает, что главу Кремля "растерзает толпа после переворота".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Аль-Каида, революция, Сергей Рудык, Усама бен Ладен, государственный переворот, нардеп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Галина ГРИШИНА
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (19582)
2
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (13693)
3
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (10238)
4
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (9345)
5
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (8211)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5630)
7
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5517)
8
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (4746)
 
 
 
 