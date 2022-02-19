Нардепы передали дроны ВСУ во время визита на Донбасс

"Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Завитневич, народные депутаты Юрий Мисягин, Марьяна Безуглая прибыли в зону проведения ООС, – написала Палийчук. – Народные депутаты проведут мониторинг ситуации безопасности, пообщаются с военными, передадут закупленные накануне дроны на передовые позиции наших военных".

Как видно на фото, на Донбасс прибыла также вице-премьер-министр – министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Из-за эскалации ситуации делегацию нардепов на Донбасс направил глава государства Владимир Зеленский, сообщал 18 февраля на брифинге, который транслировался в Facebook Офиса президента Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

Верещук отметила в ходе брифинга, что 19 февраля вместе с другими членами правительства отправится на Донбасс, в те города, которые пострадали от обстрелов боевиками за последние двое суток.

"Будем смотреть, чем помочь, на месте принимать управленческие решения, на месте решать проблемы людей", – подчеркнула Верещук.