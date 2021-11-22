"Не противоречит позиции Украины". Кулеба прокомментировал переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

Ничего в том, что пишут Лаврову (справа) Ле Дриан (слева) и Маас (по центру), не ослабляет Украину, отметил Кулеба Фото: EPA

Он прокомментировал опубликованную 17 ноября на сайте МИД РФ конфиденциальную переписку российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

"Ничего в том, что они пишут министру Лаврову, не противоречит позиции Украины и не ослабляет ее", – сказал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что Лавров "стратегически не хочет, чтобы нормандский формат работал".

"Тактически это обеспечивается выдвижением нереальных условий к Германии, Франции и Украине. В частности, например, признайте, что это конфликт между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", забудьте о роли России. У России в этом конфликте только роль посредника по урегулированию. Это базовая проблема, и если ее решить, то можно двигаться вперед. Но Россия делает все, чтобы она не решалась, и постоянно настаивает, что только в случае прямого диалога Киева с Донецком и Луганском можно двигаться вперед", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, фактически это "будет означать индульгенцию Российской Федерации".

"Франция и Германия отвечают, что это не соответствует действительности, роль России как стороны конфликта зафиксирована, и что это требование является критически неконструктивным", – резюмировал Кулеба.

В письме от 29 октября Лавров, в частности, назвал подготовку итогового заявления условием встречи глав МИД в нормандском формате и направил Маасу и Ле Дриану проект такого заявления. В нем, среди прочего, говорится, что Украина должна прекратить "законотворческую деятельность", которая нарушает положения минского Комплекса мер, включая закон о государственном языке, образовании и правах коренных народов.

В ответе от 4 ноября немецкий и французский министры сообщили, что в проекте РФ есть много положений, с которыми они не могут согласиться, в частности – об организации "прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском". Кроме того, по мнению глав МИД ФРГ и Франции, некоторые пункты российского проекта выходят далеко за рамки Минских соглашений. В то же время Маас и Ле Дриан призвали провести встречу глав МИД в нормандском формате 11 ноября как основу будущего саммита лидеров ФРГ, Франции, Украины и РФ.

Лавров, комментируя предложения Берлина и Парижа, подчеркнул в письме от 6 ноября, что выполнение договоренности о прекращении огня, деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе невозможно без прямого диалога Украины и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

16 ноября Лавров в письме предупредил Мааса и Ле Дриана, что переписка между министрами будет опубликована на сайте МИД РФ. Причиной тому стало совместное заявление глав МИД ФРГ и Франции по итогам встречи с Кулебой 15 ноября.

В МИД Франции и Германии возмутились публикацией переписки с главой МИД РФ. Лавров заявил, что его "достали". В Кремле публикацию переписки назвали "блестящим шагом".