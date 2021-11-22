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"Не противоречит позиции Украины". Кулеба прокомментировал переписку Лаврова с главами МИД Франции и ФРГ

Ничего в том, что пишут Лаврову (справа) Ле Дриан (слева) и Маас (по центру), не ослабляет Украину, отметил Кулеба
Ничего в том, что пишут Лаврову (справа) Ле Дриан (слева) и Маас (по центру), не ослабляет Украину, отметил Кулеба
Фото: EPA

Киеву хорошо известны позиции Парижа и Берлина по урегулированию конфликта на Донбассе, они базируются на ценностях, а также на безопасности Европы и Украины. Об этом 21 ноября в эфире телеканала "Украина 24" заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Он прокомментировал опубликованную 17 ноября на сайте МИД РФ конфиденциальную переписку российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

"Ничего в том, что они пишут министру Лаврову, не противоречит позиции Украины и не ослабляет ее", – сказал Кулеба.

Глава украинского МИД отметил, что Лавров "стратегически не хочет, чтобы нормандский формат работал".

"Тактически это обеспечивается выдвижением нереальных условий к Германии, Франции и Украине. В частности, например, признайте, что это конфликт между Украиной и так называемыми "ДНР" и "ЛНР", забудьте о роли России. У России в этом конфликте только роль посредника по урегулированию. Это базовая проблема, и если ее решить, то можно двигаться вперед. Но Россия делает все, чтобы она не решалась, и постоянно настаивает, что только в случае прямого диалога Киева с Донецком и Луганском можно двигаться вперед", – подчеркнул Кулеба.

По его словам, фактически это "будет означать индульгенцию Российской Федерации".

"Франция и Германия отвечают, что это не соответствует действительности, роль России как стороны конфликта зафиксирована, и что это требование является критически неконструктивным", – резюмировал Кулеба.

В письме от 29 октября Лавров, в частности, назвал подготовку итогового заявления условием встречи глав МИД в нормандском формате и направил Маасу и Ле Дриану проект такого заявления. В нем, среди прочего, говорится, что Украина должна прекратить "законотворческую деятельность", которая нарушает положения минского Комплекса мер, включая закон о государственном языкеобразовании и правах коренных народов.

В ответе от 4 ноября немецкий и французский министры сообщили, что в проекте РФ есть много положений, с которыми они не могут согласиться, в частности – об организации "прямого диалога между Киевом, Донецком и Луганском". Кроме того, по мнению глав МИД ФРГ и Франции, некоторые пункты российского проекта выходят далеко за рамки Минских соглашений. В то же время Маас и Ле Дриан призвали провести встречу глав МИД в нормандском формате 11 ноября как основу будущего саммита лидеров ФРГ, Франции, Украины и РФ.

Лавров, комментируя предложения Берлина и Парижа, подчеркнул в письме от 6 ноября, что выполнение договоренности о прекращении огня, деятельности миссии ОБСЕ на Донбассе невозможно без прямого диалога Украины и террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

16 ноября Лавров в письме предупредил Мааса и Ле Дриана, что переписка между министрами будет опубликована на сайте МИД РФ. Причиной тому стало совместное заявление глав МИД ФРГ и Франции по итогам встречи с Кулебой 15 ноября.

В МИД Франции и Германии возмутились публикацией переписки с главой МИД РФ. Лавров заявил, что его "достали". В Кремле публикацию переписки назвали "блестящим шагом".

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Украина хочет провести до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель саммит лидеров "Нормандской четверки", говорил глава Офиса президента Андрей Ермак. По словам Кулебы, этот вопрос обсуждался во время визита Меркель в Киев в августе 2021 года. Он сказал, что сейчас активно ведется работа по организации саммита лидеров "Нормандской четверки".

Президент Украины Владимир Зеленский 11 октября провел видеоконференцию с Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Собеседники говорили о шагах для мирного урегулирования конфликта на Донбассе, а также обсудили подготовку к проведению очередного саммита "Нормандской четверки".

В тот же день Меркель и Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. "Лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "Нормандской четверки", – сообщили в Кремле.

В Елисейском дворце по результатам этих переговоров заявили, что встреча глав МИД "Нормандской четверки" возможна в ближайшие недели. В Кремле подтвердили, что подготовка встречи министров ведется, но дата консультаций пока неизвестна.

1 ноября Лавров сообщил, что Россия передала партнерам предложения о наполнении новой встречи в нормандском формате. Франция предложила провести саммит 11 ноября, но Лавров отказался. Свой отказ он мотивировал отсутствием реакции на предложение Москвы по итоговому документу встречи.

По словам Кулебы, предложения МИД РФ Германии, Франции и Украине о том, каким должен быть заключительный документ потенциального саммита министров иностранных дел в нормандском формате, подтверждают, что Лавров продолжает избегать такой встречи.

Теги: Россия, Киев, Германия, Украина, Франция, Сергей Лавров, МИД Украины, Берлин, Донбасс, МИД России, ФРГ, переговоры, МИД Франции, агрессия, Париж, МИД Германии, Жан-Ив Ле Дриан, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, переписка, война в Украине, конфликт, Хайко Маас, встреча, письмо
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